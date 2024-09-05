颱風摩羯公共服務消息｜民政事務總署即時開放共29個臨時庇護中心

「摩羯」增強為超強颱風，預計今晚（5日）至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過。天文台預告會在今下午6時20改發八號風球。考評局宣布，兩項公開試因應颱風改期。其餘公共服務如何安排?《香港01》為你持續更新。



受超強颱風摩羯影響，天文台預測，今日（9月5日） 大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。（陳永武攝）

9月5日

【16:30】香港迪士尼樂園度假區宣布，天文台發出八號烈風或暴風信號，或更高信號期間，樂園將暫停開放。迪欣湖活動中心亦暫停開放至另行通知。

【15:45】天文台已宣布下午6時20分改發八號烈風或暴風信號，各區民政事務處將提早在下午4時起開放共29個臨時庇護中心供有需要市民入住。如有查詢，可致電民政事務總署緊急事故熱線2572 8427。

各區民政事務處開放臨時庇護中心供有需要市民入住。(民政事務總署資料)

【15:42】香港馬會獎券有限公司宣布，原定今晚（9月5日）舉行的六合彩攪珠（第24/100期）將順延至9月7日（星期六）晚上舉行，已購買的彩票仍然有效。

另外，香港賽馬會場外投注處將在今天下午5時20分起暫停服務。顧客服務熱線包括1818、1817和1880，以及電話投注服務亦會暫停。

【15:00】海洋公園公布，由於香港天文台將於今日下午6時20分改發8號烈風或暴風信號，海洋公園及水上樂園2024年9月5日下午4時起暫停開放。

【14:55】今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【14:40】明日（九月六日）的立法會綜合大樓公眾服務安排如下︰

在八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效期間，立法會公共申訴辦事處、立法會圖書館、立法會檔案館，以及導賞團和教育服務暫停。

當八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號取消

【11:20】考評局宣布，原定今日下午舉行的Prometric考試以及ABRSM術科考試將會改期，有關安排將於日內公布。

【05:30】社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:14】教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

▼9月5日（星期四）颱風消息▼

9月5日上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之 東南偏南約390公里。（天文台圖片)

▼9月4日傍晚 摩羯逼近華南令黃昏變「紫昏」▼

