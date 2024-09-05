颱風摩羯公共服務消息｜醫管局日間醫療暫停　急症室維持正常服務

「摩羯」增強為超強颱風，預計今晚（5日）至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過。天文台預告會在今下午6時20改發八號風球。考評局宣布，兩項公開試因應颱風改期。其餘公共服務如何安排?《香港01》為你持續更新。



受超強颱風摩羯影響，天文台預測，今日（9月5日） 大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。（陳永武攝）

9月5日

【18:50】醫院管理局宣布，因天文台已發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務已暫停，已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

公立醫院急症室維持正常服務。

醫管局已為惡劣天氣作出準備，於公立醫院採取適當的防風及防水浸措施，醫院職員亦會密切監察高風險地點，準備應對惡劣天氣。醫管局會與相關政府部門保持密切溝通，有需要時會調動額外人手應付緊急情況。

【18:34】入境處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，四間指定人事登記處（即港島辦事處、九龍辦事處、將軍澳辦事處及屯門辦事處）的延長服務時段及觀塘（臨時）辦事處已暫停服務。受影響已預約辦理身份證申請的市民，可在其後的工作日於相關服務時段前往有關人事登記處辦理手續而無需重新預約。

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【17:37】三大外賣平台8號風球安排

戶戶送：

由於天文台將於今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號，為確保外送專員的安全，戶戶送將於下午5時45分起暫停外送服務，外賣自取服務則會在餐廳營業期間維持正常服務。

Foodpanda：

當天文台發出8號或以上風球時，Foodpanda將會適時暫停送遞服務，以保障送遞員安全。若天文台降至3號風球則逐步恢復服務。

Keeta︰

為保障外送員的安全，當本港天文台懸掛8號風球，Keeta會即時暫停營運。如天文台改發3號風球，平台便會陸續恢復營運。Keeta並提醒外送員送餐期間，亦要因應路面情況，注意安全。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 康文署封石澳泳灘▼



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【16:43】衞生署今日宣布，由於天文台即將發出八號熱帶氣旋警告信號，衞生署轄下堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所和元朗政府合署牙科診所將暫停牙科街症服務初步登記。

【16:30】香港迪士尼樂園度假區宣布，天文台發出八號烈風或暴風信號，或更高信號期間，樂園將暫停開放。迪欣湖活動中心亦暫停開放至另行通知。

【15:45】天文台已宣布下午6時20分改發八號烈風或暴風信號，各區民政事務處將提早在下午4時起開放共29個臨時庇護中心供有需要市民入住。如有查詢，可致電民政事務總署緊急事故熱線2572 8427。

各區民政事務處開放臨時庇護中心供有需要市民入住。(民政事務總署資料)

【15:42】香港馬會獎券有限公司宣布，原定今晚（9月5日）舉行的六合彩攪珠（第24/100期）將順延至9月7日（星期六）晚上舉行，已購買的彩票仍然有效。

另外，香港賽馬會場外投注處將在今天下午5時20分起暫停服務。顧客服務熱線包括1818、1817和1880，以及電話投注服務亦會暫停。

【15:00】海洋公園公布，由於香港天文台將於今日下午6時20分改發8號烈風或暴風信號，海洋公園及水上樂園2024年9月5日下午4時起暫停開放。

【14:55】今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【14:40】明日（九月六日）的立法會綜合大樓公眾服務安排如下︰

在八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效期間，立法會公共申訴辦事處、立法會圖書館、立法會檔案館，以及導賞團和教育服務暫停。

當八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號取消

【11:20】考評局宣布，原定今日下午舉行的Prometric考試以及ABRSM術科考試將會改期，有關安排將於日內公布。

【05:30】社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:14】教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

▼9月5日（星期四）颱風消息▼

9月5日上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之 東南偏南約390公里。（天文台圖片)

▼9月4日傍晚 摩羯逼近華南令黃昏變「紫昏」▼

