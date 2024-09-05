颱風摩羯｜海洋公園下午4時起暫停開放 今晚幻彩詠香江取消
撰文：韋景全
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「摩羯」增強為超強颱風，預計今晚（5日）至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過。天文台預告會在今下午6時20改發八號風球。考評局宣布，兩項公開試因應颱風改期。其餘公共服務如何安排?《香港01》為你持續更新。
9月5日
【15:00】海洋公園公布，由於香港天文台將於今日下午6時20分改發8號烈風或暴風信號，海洋公園及水上樂園2024年9月5日下午4時起暫停開放。
【14:55】今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。
【14:40】明日（九月六日）的立法會綜合大樓公眾服務安排如下︰
在八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效期間，立法會公共申訴辦事處、立法會圖書館、立法會檔案館，以及導賞團和教育服務暫停。
當八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號取消
【11:20】考評局宣布，原定今日下午舉行的Prometric考試以及ABRSM術科考試將會改期，有關安排將於日內公布。
【05:30】社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。
【05:14】教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。
▼9月5日（星期四）颱風消息▼
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