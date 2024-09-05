颱風摩羯｜18:20轉8號　兩公開試改期　公共服務安排持續更新

「摩羯」增強為超強颱風，預計今晚（5日）至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過。天文台預告會在今下午6時20改發八號風球。考評局宣布，兩項公開試因應颱風改期。其餘公共服務如何安排?《香港01》為你持續更新。



受超強颱風摩羯影響，天文台預測，今日（9月5日） 大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。（陳永武攝）

9月5日

【11:20】考評局宣布，原定今日下午舉行的Prometric考試以及ABRSM術科考試將會改期，有關安排將於日內公布。

【05:30】社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:14】教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

▼9月5日（星期四）颱風消息▼

9月5日上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之 東南偏南約390公里。（天文台圖片)

▼9月4日傍晚 摩羯逼近華南令黃昏變「紫昏」▼

