把點燃報紙扔中風院友床　曾犯謀殺八旬漢　認企圖謀殺等判囚10年

八旬老翁於2023年初在護老院，疑因與中風卧床的院友有積怨，用打火機點燃報紙後，扔至院友的床上，之後又揮拳襲擊另一名呼救的院友。老翁今（5日）在高院承認企圖謀殺及縱火等四罪，辯方透露被告案底纍纍，過去曾因謀殺親子入獄20多年，又稱為社會福祉著想，被告望能在獄中度過餘生。法官最後考慮到案情嚴重，年老的被告對社會仍構成威脅，終判其囚10年。



被告林昭溜（81歲），今承認1項企圖謀殺罪、2項縱火罪、1項襲擊致造成身體傷害罪。

被告林昭溜承認企圖謀殺、縱火等共四罪，被判囚10年。(資料圖片)

被告曾因襲擊妻子和謀殺親子 入獄逾20年

法官判刑時提及，被告於1982年因襲擊妻子和謀殺親子，入獄逾20年，出獄仍重複犯案，過去共有12項刑事紀錄。法官又引述辯方求情，指被告不善於社交，容易被人激怒，稱考慮到社會福祉，被告希望能在獄中度過餘生。

法官最後指，案件涉及企圖謀殺和縱火，案情嚴重。雖然被告已是老人家，但他對社會仍構成威脅，考慮到被告是次犯案非有預謀並認罪，就4罪判其囚10年。

被告不滿長期卧床的院友常無故大叫 心生不滿

案情指，被告與73歲歐姓及78歲陳姓男事主同住於深水埗一間護老院，3人床位相鄰。其中歐案發時因中風致左邊手腳不能活動，須長期卧床。而被告因歐經常無故大叫，對他心生不滿。

2023年1月10日中午，被告突然在自己床上縱火。被告隨後又用打火機點燃報紙後，分別拋到歐和另一名不在場院友的床上，導致區的左腿受傷，及區所穿的褲子、床上的床褥和床單損毀。

院友由職員協助疏散落樓。(資料圖片)

有院友發現起火大叫 遭被告拳打

同一時間，睡夢中的陳因聽到呼救聲而驚醒，發現有床位起火後，立即大叫「救火」。被告見狀拳打陳臉部兩次，意圖阻止陳大叫。陳其後將被告制服在地上，事件報警處理，而火勢則被灑水系統撲滅。

被告被捕後保持緘默，警方在現場檢獲兩個火機及兩瓶米酒。兩名事主事後獲送院治療，診斷發現歐的左大腿約有4厘米大小的2級燒傷，留醫兩日後出院；陳的右臉頰有觸痛及擦傷，獲治療後即日出院。

案件編號：HCCC15/2024