颱風摩羯｜杏花邨湧浪拍岸　居民晨運、放狗　形容風力不算猛

颱風摩羯仍吹襲本港，較受影響的杏花邨今（6日）早風勢明顯，海面有湧浪，不時拍岸。7時多落過一陣短暫驟雨後，至早上9時多風勢仍然猛烈，但陸續有更多市民來到海旁散步。



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杏花邨今早7時許，風勢猛烈，但大部份時間沒有下雨。約8時，8號風球仍然生效，有零星市民在海旁散步或晨運，更有人跨過檔水板，靠近岸邊觀浪打卡。其間有浪花濺至一支燈柱高，一名男子走避不及沾濕全身。

趙先生在海旁散步，他形容今次颱風「唔算好猛，同之前比差好遠」，因此不擔心會有危險。他說今次家裏沒有做太多防風措施，又認為管理公司的措施，例如架起擋水板等已經很足夠。

趙先生在海旁散步，他形容今次颱風「唔算好猛，同之前比差好遠」，因此不擔心會有危險。（任葆穎攝）

至早上9時許，杏花邨風勢仍然猛烈，不時有海浪湧上岸邊，但較早前減弱，陸續有更多市民來到海傍，亦有人攜犬散步，甚至有人靠近岸邊。彭小姐和其兒子來散步，她表示並非住在杏花邨，但感受到今次颱風威力不算太強，「都想畀小朋友喺安全環境下，感受呢個風。」

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