舒適堡結業｜約1成員工勞工處申訴　20名消費者求助工聯會涉60萬

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心，昨日（6日）宣布暫時全線結業。協助跟進事件的工聯會立法會議員鄧家彪指，昨日協助50多名員工到勞工處申訴，連同自行前往申訴的22名員工，佔總員工人數約1成，呼籲其餘員工盡快到勞工處落案。



鄧家彪今早(7日)出席電台節目時說，有「舒適堡」顧客反映，在7、8月時，職員不停推銷10年會籍。他指當時「舒適堡」已出現財務問題，包括欠供強積金，但仍然指示員工去推銷會籍，或有機會違反《商品說明條例》，促請負責人盡快交代。

工聯會立法會議員鄧家彪。(資料圖片)

對於「舒適堡」聲稱將會有新投資者，鄧家彪指即使有新投資者接手營運，亦不一定會承擔對現職員工的責任，希望勞工處介入和協助過渡，又建議員工保留過往的工作紀錄及人事資料，保障個人權益。 他又指，工聯會昨日亦收到超過20名消費者求助或查詢，合共涉及約60萬元，建議市民最近若曾使用信用卡購買「舒適堡」會籍，可嘗試向發卡銀行尋求協助和申請退款。

海關成立專責隊伍作出跟進 會果斷採取執法行動

香港海關昨表示，不點名指留意到一連鎖健身美容集團突然宣布所有分店暫停營業，已購買預繳健身及美容服務的顧客因而未能使用有關服務，截至昨日下午4時半，海關暫接獲4宗有關該連鎖集團的投訴，並會聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。海關呼籲已經向該連鎖集團購買相關健身或美容服務的顧客，盡快聯絡海關。

海關重申，高度關注事件，並已成立專責隊伍作出跟進，務求盡快處理有關個案，亦會繼續密切監察情況。如發現有商戶違反《商品說明條例》，海關會果斷採取執法行動。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。於購買服務後，應保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑違反《條例》的事宜。

舒適堡9月6日公布即時暫時全線結業。

消費者委員會昨亦表示高度關注連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業的消息，截至昨日下午4時，共接獲34宗有關今次事件的投訴，涉及總金額1,902,575元 。