今日新聞8分鐘｜女子盜竊斷正保安被鬧｜摩羯吹襲海南電梯被撕裂

尖沙咀藥房涉劏內地客 賣中藥「斤變両」收貴13倍 男職員被捕

香港海關上月接獲一名內地旅客舉報，指尖沙咀一間藥店以不良營商手法，向他銷售中藥材「水飛薊」。店員先藉詞受害人有健康問題，需要買藥改善體質，其後含糊其詞指藥材售價為一斤380元，至將藥材磨粉後，才稱實價為一両380元，九折後總數5,472元，比原來價錢高出13.4倍。海關今日（7日）拘捕一名35歲男店員，涉嫌違反《商品說明條例》。

干諾道西天橋平治「打波子機」自炒 兩邊車軚甩脫 司機棄車逃逸

上環干諾道西天橋發生不顧而去車禍。今日（8日）凌晨4時許，警方接獲數人報案，指一輛平治私家車沿干諾道西天橋往西環方向駕駛，途經信德中心時，懷疑失控「自炒」，先撞向慢線石壆，再反彈衝前至少40米停在快線。

大埔疊翠豪庭遭爆竊 女住戶損失$50萬珠寶首飾

大埔發生爆竊案。昨晚（7日）11時許，有女住戶發現其位於大埔公路大埔滘段4188號疊翠豪庭住所遭到爆竊，於是報警。

新娘潭路近三担籮山泥傾瀉 來回全線封閉 九巴275R暫停服務

颱風魔羯餘波未平，外圍雨帶為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。今晨（8日）6時54分，新娘潭路近三担籮一幅護土牆坍塌，影響範圍約15米乘5米，並且持續擴大。

旺中MMA！短裙女盜竊斷正 遭4女拉扯壓地走光 男保安1句被鬧爆

店舖盜竊是嚴重罪行，切勿以身試法！本港網絡瘋傳多段「旺中女子MMA」影片，指旺角中心（旺中）有短裙女生盜竊「斷正」，被疑似店主在內至少4名女子合力制服壓在地上，其間短裙女奮力掙扎，露出打底褲，更「出口咬人」咬傷店主。男保安數十秒後到場，即時說「喂，放手、放手、放手」、「無理由你哋幾個濫用私刑㗎嘛，偷嘢報警啊」，結果引來現場鼓譟，反駁「私咩刑啫？人哋報警，佢諗住走啊。捉緊嗰時你又唔出嚟，而家人哋捉到你又叫人放手」。最終保安認錯表示「我唔知（情況），唔好意思啊」。

颱風摩羯｜海南9層樓電梯被風整個撕裂 多間房屋陽台玻璃被捲走

颱風摩羯9月6日16時20分、22時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，在當地釀成災情，颱風摩羯風力強勁，有網民分享一棟9層樓的房子加裝的電梯被颱風「從上到下整個被撕裂」，只剩下一具空殼。據了解，當地許多市民的陽台玻璃被風捲走，當地市民更表示，「十幾年沒看到這麼大的颱風。」

馬季開鑼｜忠實擁躉近乎年年入場 馬迷：經濟下滑仍有遊客撐場

馬季今日（8日）開鑼，沙田馬場一共舉行10場賽事。有多年馬迷稱1979年彭福公園啟用至今近乎每年馬季開鑼均有到場，自言是「忠實擁躉」。他又認為，即使經濟下滑影響投注，但留意到近年也有不少內地客會到場支持。有內地生則說，今日不會投注，但認為賽馬是香港的特色，特意入場感受氣氛。

何詩蓓開見面會簽名簽足半日 透露將出戰世界盃及世錦賽

早前在巴黎奧運奪得兩面銅牌的何詩蓓，周日（8日）以國泰代言人身份，在太古坊中心舉行見面會，吸引粉絲清晨到場排隊。她坦言過往常常不了解自己的影響力，「感受到大家的支持和愛，覺得自己真的很幸運」。