綠色和平研究｜郊區動物糞便樣本85%含微塑膠　促政商界源頭減塑

綠色和平今日（9日）發布香港首個《郊野哺乳類動物糞便微塑膠研究》，研究從全港7個郊區，收集5種郊野常見動物、共100個糞便樣本；發現有八成五含有微塑膠，樣本亦遍布全數7個地區，共計有2,503粒微塑膠，所涉微塑膠類別主要為聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP），即為即棄塑膠包裝、外賣盒及即棄餐具用料。



綠色和平指，研究結果顯示即棄塑膠污染，已蔓延至郊野；微塑膠也可循土壤等環境，轉移至人體內。呼籲政府、商界源頭減塑，支持《全球塑膠公約》落實減塑政策，以保護環境。



綠色和平今日（9日）發布香港首個《郊野哺乳類動物糞便微塑膠研究》，發現有八成五樣本含有微塑膠，樣本遍布全數7個地區，共計有2,503粒微塑膠。（綠色和平提供圖片）

綠色和平表示，該研究於前年6月至8月聯同本地與台北的大學合作，從獅子山、金山、太平山、西貢西郊野公園等7個分佈於港九新界及離島郊區採樣，收集水牛、黃牛、東亞豪豬、野豬及彌猴等5種郊野常見動物的糞便；結果發現100個樣本當中，有八成五含微塑膠，遍佈7個地區。

研究團隊指，檢測到的微塑膠類別，有約四成八為聚乙烯（PE）、約三成七為聚丙烯（PP），兩者均常見於即棄塑膠包裝、外賣盒及即棄餐具。團隊認為，塑膠污染與企業生產的即棄塑膠用品有密切關係。此外，樣本中發現的微塑膠的形狀，以碎塊成主，佔近六成，相信很可能屬於即棄塑膠。

採樣的7個地區包括金山。（資料圖片／盧翊銘攝）

團隊指出，微塑膠難以清理，且會在環境持續累積；而微塑膠或含有害添加劑，其表面亦容易依附及積聚有毒物質，最終可循食物鏈進入人體。塑膠污染已有愈來愈多不同地區研究實證，成為全球急切需要解決的議題。

綠色和平呼籲，香港作為東亞其中一個人均塑膠使用量最高的城市，同時是眾多國際連鎖企業進駐的金融中心，政府及企業應牽頭制定減塑政策 ，如盡快發展重用餐具借還系統；同時積極支持年底舉行的《全球塑膠公約》，爭取制定全球減塑及重用系統目標，從源頭堵截塑膠污染。