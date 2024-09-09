女學生涉嫌中大交假成績單 被控使用虛假文書罪 案11.4再訊
撰文：朱棨新
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女學生涉向中文大學遞交虛假成績單，被控1項使用虛假文書罪。案件今(9日)在沙田法院提堂，裁判官把案件押後至11月4日再訊，待控方索取法律意見，期間被告准以1萬元保釋。
女被告呂云妮，23歲，被控於2022年2月至2023年6月，在香港知道或相信有關虛假文書，即一份成續單屬虛假，而使用該文書，意圖誘使香港中文大學的教職員接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對香港中文大學不利。
案件編號：STCC3634/2024
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