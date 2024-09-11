屯門醫院跨部門火警演習　醫院應對突發事件處理能力

火警對於醫院而言是非常嚴重的事故，萬一發生火警時，確保院內病人的安全更是醫院的首要任務。醫院管理局一直有制定嚴謹防火安全指引，供各醫院根據實際情況訂定消防安全計劃。為進一步保障病人安全，屯門醫院亦配合醫院實際情況，制定疏散應對計劃，早前聯同消防處及警務處舉行跨部門火警演習，測試應對突發事件的協調能力，以及提升人員處理事故及疏散效率。



撰文：新界西醫院聯網總監王耀忠醫生



屯門醫院早前聯同消防處及警務處舉行跨部門火警演習，消防處人員派出雲梯作高空拯救演練。

醫院病房內病人的情況各有不同，如部分行動不便或需臥床的病人需要疏散至地面，將是一個巨大挑戰。今次演習其中一個重點，就是進行「直向疏散」。當日醫院同事先將病人由病房疏散至同層電梯大堂集合並點算人數，然後坐輪椅或需臥床的病人在消防處人員協助下，分批透過消防升降機由病房樓層疏散至地面緊急集合點；至於可步行的病人及職員，則經由樓梯離開火警樓層。最終所有疏散人士均順利在短時間內完成撤離。

此外，消防處人員派出雲梯、無人機、機械狗、滅火機械人等協助滅火救援，並在傷者集合點為病人作初步評估及檢傷分類；警方亦派員維持院外道路交通。各部門認真對待演習，過程一絲不苟，務求將演練做到最全面、最真實。演習得以順利完成，亦有賴院內多個部門同事參與，包括行政事務部、護理部、總部重大事故控制中心、設施管理組等，演習規模合共超過300人。

筆者當日亦與醫管局總部代表、部分屯門醫院管治委員會成員，以及民政事務處代表在場觀察，並邀請數十名醫院同事擔任觀察員，一直觀察演習的每一個細節。各人於演習後提出寶貴意見，均有助醫院更了解現時不足及需要改進的地方。

部份同事獲邀擔任觀察員，觀察火警演習的每一個細節。

演習可以有所準備，但當在真實火災的緊急情況下，難免兵荒馬亂。透過演習，可以讓一眾同事更熟悉醫院的消防安全指引和疏散程序，期望各同事可以將是次演習的經驗帶回工作崗位，時刻保持警覺，即使不幸遇上火警都能夠冷靜應對，保障自己及病人安全。

可瀏覽以下片段重溫跨部門火警演習情況：

https://www.youtube.com/watch?v=WH5bFiecs1k

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

