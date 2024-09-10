嗇色園非遺薈萃綵燈節為期3周　9.21無人機灣仔海濱展現黃大仙像

嗇色園宣布將於9月15日至10月6日舉辦為期三周「賀國慶七十五周年 嗇色園非遺薈萃綵燈節」 ，節目內容豐富，包括在灣仔海濱上空投射出黃大仙像的無人機匯演，以及非物質文化遺產匯演等。所有活動均免費開放予大眾入場。



黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長表示，大型綵燈展覽包括熊貓綵燈。（梁鵬威攝）

嗇色園黃大仙祠每天免費開放，開放時間為每天早上7時30分至下午4時30分。嗇色園表示，中秋大型綵燈展覽期間，每日開放延長至晚上9 時。綵燈展於9月15日至10月6日在黃大仙祠展出，9月15日為開幕禮，公眾可以於晚上8時入園，9時關閉。中秋節(17 日)延長至晚上11 時。追月夜(18日)延長至晚上10時。市民需於關園時間前一小時入園。

綵燈節長達三星期，活動多不勝數。其中於9月21日晚上8時30分舉行的「黃大仙寶誕-紫氣龍騰耀香江-」無人機匯演是其中一個重點項目。這次匯演在灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉行，將出動多達2000架無人機，在維港上空展現黃大仙寶像。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長指，這是首次有宗教團體將聖像以此方式升上天空。嗇色園行政總裁冼碧珊則指，灣仔海濱公園的場地可容納2-3萬人，希望屆時能吸引市民駐足觀賞。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長稱非遺薈萃綵燈節，希望能振興香港經濟及宣傳香港及內地文化。（梁鵬威攝）

綵燈節的另一個特色為展現許多非物質文化遺產。大會邀請了二十多個內地及香港的非遺傳承單位，表演或教育包括四川變臉、武當武術和香港奶茶製作技巧等技藝。李耀輝指，當中有很多是在香港很難欣賞得到的。

李耀輝指，是次活動一大目的為振興香港經濟、並宣傳香港及內地文化。