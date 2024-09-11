成都返港航班乘客食飛機餐後疑食物中毒 國泰致歉：正全面調查
撰文：何瑞芬
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國泰航空昨日（10日）從成都返港的CX987客機，有一名乘客疑進食飛機餐後出現腹瀉、胃痛等食物中毒病徵，據指乘客報稱吃到「生的魚肉」。
國泰回覆承認事件，並稱已經就事件聯絡受影響乘客，並正就事件展開全面調查，國泰非常嚴肅看待食物安全事宜，就事件帶來的不便深感抱歉。
昨日一班成都返港客機CX987，有乘客稱進食飛機餐後，出現腹瀉、胃痛及腹脹等食物中毒病徵。據悉該乘客稱在飛行途中，進食到「生的魚肉」。
該乘客向傳媒表示，到港後由國泰職員陪同下前往機場診所，但國泰職員告知相關醫療費用需自付。
國泰回覆指，昨日由成都前往香港的CX987航班，一名乘客報稱食用機上餐膳後身體不適。機艙服務員得悉後，一直留意乘客狀況，並聯絡地勤人員以便提供協助。航機抵達香港後，地勤人員隨即陪同該乘客前往診所就醫，乘客其後自行離開。
國泰稱，已經就事件聯絡受影響乘客，並正就事件展開全面調查，國泰非常嚴肅看待食物安全事宜，就事件帶來的不便深感抱歉。
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