今日新聞8分鐘｜港男困緬東詐騙園區│瑪莎拉蒂遇警擎槍突圍逃捕

舒適堡結業｜兩董事被捕 公司結業前一日 涉嫌仍推銷預繳服務

舒適堡Physical早前突然宣布「暫時結業」，港府表達高度關注，成立跨部門專責調查小組跟進。據了解，海關及警方拘捕兩名董事，資料顯示，舒適堡創辦人兼董事分別是陸毅強及何玉華。

海關與警方接獲900宗舉報，涉預繳健身及美容費用超過3,800萬元，每宗由1,000至180萬元不等，警方則接20宗相關舉報。據初步了，解部份分店涉及欠租，而在9月5日、即其結業前一日仍有收顧客預繳費用，涉違商品說明條例。

灣仔小食店外女職員捱斬 兩兇徒登上的士逃走 警追查下落

灣仔發生斬人案。消息稱，今日（11日）凌晨2時許，駱克道近柯布連道一間小食店，店內一名女職員走出店外路邊吸煙時，有兩名兇徒突然走近，其中一人手捆牛肉刀向女工施襲，斬傷其右手近手腕位置。

葵涌興盛路中學女教師遇襲 面部紅腫送院 警列傷人追緝兩男子

今日（11日）上午8時許，警方接報一名女子在葵涌興盛路遭兩名男子用手襲擊，鼻和咀受傷；逞兇者逃去無蹤。警方接報到場，45歲女傷者面部紅腫，由救護員送到瑪嘉烈醫院治理，案件列傷人展開調查。

紅磡北帝廟放養貓樂樂8號風球失蹤 YouTuber Kenny涉盜竊被捕

紅磡馬頭圍道北帝廟橙白色放養貓「樂樂」，早年由廟祝收養，深得街坊喜愛，惟上周四（5日）晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。隨後有網民發現YouTuber Kenny在其社交平台群組表示「8號風球我救隻貓」，及後上載與一隻疑似樂樂的貓隻合照。有網民向他查詢，惟他否認帶走了樂樂並指沒有見過牠。事後多名網民發出尋貓訊息，北帝廟門外亦張貼啟示。

瑪莎拉蒂遇警擎槍突圍逃捕 司機匿逾月落網 酒店檢多張他人證件

今年7月24日，油麻地發生一宗狂亂駕駛案。西九龍衝鋒隊於上海街截查一輛瑪莎拉蒂白色跑車，司機多番無視警員指示，撞向警車和路邊私家車擬突圍，警員曾一度揮警棍擊車窗並擎槍戒備，可惜無果，司機最終駕車揚長而去。最終同日晚上只能在土瓜灣區尋獲棄車。

警方於事發翌日（7月25日）拘捕一名涉事私家車登記男車主。追查個半月後，於昨日 （9月10日）持法庭手令，突擊旺角區一間酒店，以至少7罪拘捕涉事40歲無業男司機，案件將於明日（12日）提堂。

獨家│26歲港男困緬東最黑詐騙園區5月：很多港人 家屬付16萬贖人

東南亞詐騙園區犯罪問題持續受關注，近日《香港01》再次收到有港人被困在緬甸東部詐騙園區的消息，一名26歲香港男子受困「交克園區」5個月，男子家屬在繳付價值約16.3萬港元的泰達幣（USDT） 贖金後，男子始於9月9日獲釋前往泰國，預計11日（周三）從曼谷國際機場搭機返港。

在東南亞長期從事救援行動的華人阿龍斡旋本次的營救行動，他向《香港01》表示，交克園區地處叛軍地盤內，營救難度很大，而且在當地惡名昭彰，為「緬甸東部最黑園區」，「打人，電擊很常見」。

寶蓮寺棄狗｜失蹤近一個月 員工尋獲細妹 寺方：續尋大妹下落

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，引起軒然大波，市民質疑寺院員工處理狗隻做法同時，連日來四處尋犬。事件今日（11日）傳來好消息，寶蓮禪寺在facebook發帖稱，員工在深屈（東）引水道口尋獲其中一隻唐狗「細妹」，寺院會儘快安排「細妹」作身體檢驗，並會繼續尋找大妹的下落。