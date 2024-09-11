劉馬車半年內連環犯案　咬人追打男童再非禮3女　稱會慎行押後判

外號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒，年初惹上官非後，再犯下連串案件，包括在羈留室內咬人，又在動漫節打男童，並用手掃多名女子大腿後問各人取社交媒體的帳號等，他今(11日)在屯門法院再提訊時，承認所有罪行，他在求情信稱：「希望有信仰支持之後，日後會謹言慎行。」裁判官把判刑押後至9月25日，待索取劉的背景、精神和心理報告，期間他還柙看管。



被告劉駿軒，27歲，報稱無業，他承認2項襲擊致造成身體傷害，和3項非禮罪，指他於2024年1月19日，在屯門法院大1號羈留室內襲擊男子陳子健；又於同年7月26日，在會展襲擊一名16歲男童；3項非禮罪則指他於同年7月31日和8月1日，分別在元朗、屯門和沙田非禮3名女子X、Y和Z，她名事主分別18、14及17歲。

劉馬車承認襲擊及非禮等5罪，案情顯示他在半年內連環犯案。（YouTube@劉馬車）

劉馬車2024年1月19日在屯門法院羈留室內，咬及襲擊一名男子。（資料圖片/梁碧玲攝）

「劉馬車」今年7月26日在會展的動漫節中，追打一名16歲男童，他事後用手指向拍片者，情緒激動。（Instagram截圖）

陳要劉唱歌劉反要求跳舞引發爭執

案情指劉今年1月19日因涉其他案件被押至屯門法院應訊時，與事主陳子健於同一羈留室內等候，期間陳要求劉唱歌，劉則著陳跳舞，兩人因此爭執，繼而動武，懲教人員將他們分開，兩人才停手。陳的額頭和右臉有擦傷及刮痕，左邊眼眉位置有3毫米的咬痕；劉的額頭、左背和右胸有觸痛。劉警誡下稱：「係佢撩我先，仲郁手打我，我先至還手。」陳警誡下稱：「我都無打人。」

會展見積怨男童上前追打

劉在干犯羈留室襲擊事件後約半年，他同年7月26日，在灣仔會展的動漫節還上第二單襲擊案的16歲男童，兩人曾是朋友，後來關係惡化，並有積怨。劉在會展內見到男童，即將男童推跌並拳打腳踢，又捉其頭髮毆打。男童隨即逃走時，劉追著他，再將男童推跌，並再對男童拳打腳踢，又抓他的面及捉他的頭髮。

捉事主X左腿後再捉右腿並索社交帳號

劉在動漫節襲擊男童後數天，便連環在3個地方犯上非禮案，他在7月31日晚，在一間餐廳外蹲在女事主X身旁，捉著X的左腿，並向X索取其社交媒體帳號，X大驚離開，惟劉數分鐘後再出現，並捉著她的右腿，然後離開。

翌日再在屯門及沙田掃兩女腳

此外，劉於同年8月1日，在屯門和沙田商場旳店舖內，分別用手掃Y和Z的腳，並索取對方的社交媒體帳號。

辯方指陳的咬痕是碰撞引致

辯方求情時指，劉有7項刑事定罪紀錄，多番進出監獄。他在羈留室襲擊案非同類案件中最嚴重，該案事主傷勢中的咬痕，並非被告意圖咬事主造成，而是碰撞引致；至於動漫節襲擊案，因男童曾向劉借錢和私人物品後沒有歸還，兩人因此有積怨。

案件編號：TMCC825、1935/2024、ESCC2126/2024