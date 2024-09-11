販毒｜香港航空地勤過境台北　與泰婦被揭涉販運值億元台幣大麻

台灣傳媒今日（11日）報道，當地財政部關務署臺北關與航空警察局今年4月間查獲一宗重大跨國毒品走私案件，24歲姓陳香港青年與一名62歲泰國婦人，涉嫌利用由曼谷到台灣轉機回香港時販運毒品，執法人員在二人的託運行李篋中發現共重45.304公斤的大麻，市值初估逾新臺幣9,000萬元（折算港幣2,175萬元），桃園地方檢察署經過近5個月調查偵辦，於今日宣布破案。



報道指姓陳香港青年為香港航空公司地勤人員，他稱受不明身份的男性友人邀請免費招待前往泰國旅遊，條件是在回程香港時需允許同行友人使用其行李額度，沒想到行李裡竟是塞滿大麻。他及泰國婦人現已依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦。



香港航空地勤陳姓嫌犯夾藏22.65公斤大麻於託運行李中，由曼谷來台轉機回香港，為台北關及安檢共同監看X光查獲。（台灣財政部關務署臺北關提供圖片）

台灣執法人員從X光影像見到二人託運行李篋有異

報道指今年4月18日，財政部關務署臺北關與航警局安檢大隊共同監看執行邊境查緝工作時，在長榮BR206自泰國曼谷來台班機中，發現四件託運行李篋X光影像有異，註記行李後追查發現，是兩名從泰國飛到台灣、並計劃轉機至香港的旅客，通知航警局員警趁二人在登機前，在候機室攔截二人，並將4件託運行李送至海關處開箱檢查。

關員打開行李篋時即看到一包包大麻 形容「毫不掩藏」

報法人員在四個行李篋中，查獲45.3公斤二級毒品大麻。報道形容海關人員打開行李篋時，「發現裡面竟毫不掩藏」塞滿大麻，包裝成一包包，一目瞭然。

台灣財政部關務署臺北關發放的相片可見，其中涉事的24歲姓陳香港青年，被發現帶重達22.655公斤的大麻，與在被捕泰婦Khuibut的旅行篋所搜出的大麻重量一樣。

同時被捕的泰國籍62歲婦人Khuibut，台灣執法人員在其行李行篋發現共重22.65公斤大麻，她原定由曼谷經台北轉機到香港。（台灣財政部關務署臺北關提供圖片）

被捕港航地勤辯稱獲邀免費泰國旅遊 以允許他人使用行李額度作條件

姓陳香港青年辯稱，他是受不明身份的男性友人邀請，免費招待前往泰國旅遊，而條件是在回程香港時需允許同行友人使用其行李額度，沒想到行李篋裡竟是塞滿大麻。

航警局刑大偵三隊隊長張驄瀧表示，經深入調查，發現姓陳香港青年為香港航空公司地勤人員。他應熟悉航空行李託運規則，明知運輸毒品屬違法行為，但仍鋌而走險。

二人所帶大麻共重45.304公斤，市值初估逾新台幣9,000萬元，桃園地方檢察署經過近5個月調查偵辦，於今日宣布破案。報道指兩名嫌犯在桃園國際機場遭查獲後，對於被捕深感懊悔，現已依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦。

香港海關也不時檢獲懷疑大麻花。（戴慧豐攝）

大麻在台灣列二級毒品 持20克或以上可判監最多5年

在台灣，大麻被列為二級毒品。根據《毒品危害防制條例》，毒品分級是依據其成癮性、濫用風險以及對個人和社會可能造成的危害程度來定義的，二級毒品則是指具有中等程度成癮性，且對社會造成相當危害的毒品。

依據毒品危害防制條例，施用第二級毒品大麻，會處3年以下有期徒刑。如果是抽大麻初犯，有經評估通過，通常檢察官會給一次緩起訴處分，並進行一年的戒癮治療，期間會有不定期的採尿檢驗。

單純持有大麻，而不是吸食時被捕的話，依持有的大麻量會有不同的刑度。 依據毒品危害防制條例第11條，如果持有的大麻量淨重低於20克，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元台幣以下罰金； 持有量淨重20克或以上，處6個月以上5年以下有期徒刑，和罰款70萬元台幣以下罰金。 若是持有20克以上，有可能被判到2年以上，也就是沒辦法爭取緩刑。