今日新聞8分鐘｜九巴車長疑行車時吸煙｜的士撞燈柱險扑中鐵騎士

油麻地奪命工傷︱1.7噸石熱焗爐壓斃29歲貨車司機 家屬相擁痛哭

油麻地貨物起卸區今日（ 12日）發生致命工業意外，一名男工人被巨型貨物壓中，送院後不治。警方表示，下午1時24分接獲報案，指一名29歲姓李男司機，於上址協助運送貨物期間，一座163厘米長、163厘米闊、180厘米厚、重約1.7公噸的石熱焗爐，突然從貨車上滑落，並壓中李男。

偽造LV月餅餐具套裝 冒牌流心奶黃月餅 海關拘5人檢逾560件假貨

臨近中秋佳節，海關於8月28日至9月9日採取打擊不法份子藉中秋節出售冒牌月餅及應節物品的侵權活動。行動中，海關拘捕5人，檢獲26盒懷疑冒牌月餅，以及超過560件懷疑冒牌物品，包括燈籠及餐具等，市值約2.8萬元。

舒適堡｜灣仔店擺放Healthy易拉架 舊會員須簽同意書續用服務

連鎖健身中心舒適堡「暫時全線結業」，海關過去兩日拘捕兩名公司董事，至於聲稱由新投資者「Healthy」接手的灣位分店，今日在地下大堂擺設易拉架，稱只為舒適堡客戶免費提供餘下所有健身私人教練課堂及美容療程服務，有職員指，容許舊會員上樓登記，不招收新會員。

黑悟空？4獼候大鬧元朗 馬騮精爬水管上天台 街坊︰想搶人個袋

首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》令到「世上哄動」，熱潮甚至「歷遍西與東」，令人看到猴子時，都想起「馬騮精」化身的主角孫悟空！而元朗有一班「馬騮精」似要趕及這股悟空風潮，「輕輕筋斗翻過」區內各處，有市民直擊最少4隻頑猴沿着唐樓水管爬上6樓天台，有目擊者向《香港01》表示，當時見到4至5隻馬騮在在元點近西鐵站的明渠結伴出沒，更試圖「搶途人個袋」，見牠們輕盈地越過明渠，沿着附近鐵欄游走，完全無視街坊。

販毒｜香港航空公司地勤過境台北 與泰婦被揭涉運大麻值億元台幣

台灣傳媒今日（11日）報道，當地財政部關務署台北關與航空警察局今年4月間查獲一宗重大跨國毒品走私案件，24歲姓陳香港青年與一名62歲泰國婦人，涉嫌利用由曼谷到台灣轉機回香港時販運毒品，執法人員在二人的託運行李篋中發現共重45.304公斤的大麻，市值初估逾新台幣9,000萬元（折算港幣2,175萬元），桃園地方檢察署經過近5個月調查偵辦，於今日宣布破案。

車CAM｜的士撞冧燈柱險被扑中 尾隨鐵騎士：差少少我入咗醫院

今日（12日）中午黃大仙龍翔道發生交通意外，一輛載客的士失事撞塌路邊燈柱，司機乘客俱傷。燈柱折斷跌出行車線，幾乎打中尾隨駛至的電單車。車主向《香港01》提供車CAM，可見的士在出事前已經行車不穩，兩度撞石壆，最後更撞斷燈柱，只差半米便打中其電單車，相當驚險。

車CAM直擊｜旅遊巴疑違例左轉輾斃男途人 目擊者嚇到彈起

大角咀海泓道發生奪命車禍，一名中年男子慘被旅遊巴輾斃。《香港01》讀者提供車CAM顯示，當時行人過路處「綠公仔」亮着，旅遊巴疑在不可左轉的路口違例轉出，撞倒並輾過傷者。其他途人目擊意外時相當驚訝，有人嚇到彈起，紛紛指摘涉事司機。

車長疑行車時吸煙低頭看電話 九巴：車長停職受查

公共巴士上明文規定禁止吸煙，車長獲授權執行有關禁煙措施。但如果車長自己在車上吸煙，又誰去執法？有目擊者向《香港01》提供資料，指一名九巴車長，涉嫌在行車期間吸煙，及低頭看電話，認為此舉妄顧乘客安危，故已向九巴作出投訴。

泳線分配不公｜何敬康稱康文署認管理不善 合作杜絕交換泳線圍標

新民黨立法會議員何敬康今（12日）聯同游泳界人士包括港隊前泳手方力申等，就有泳會涉違規私下轉讓公眾泳池泳線予其他泳會，與康樂及文化事務署及泳總開會。何敬康在會後稱，康文署承認監管不善，有共識未來會加緊合作杜絕交換泳線、及泳會之間「圍標」方式增加中籤的做法，康文署亦承諾會研究他提出的精英訓練先行計劃。