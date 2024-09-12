大館已婚督察宿舍擬建有蓋活動空間　古諮會委員關注拆卸範圍

中環大館的前中區警署建築群，其中已婚督察宿舍（第四座）因在2016年發生塌樓事故，至今尚未敲定保育方案。馬會今日（12日）在古諮會會議上交代第四座活化計劃，具歷史價值的花崗岩擋土牆和公共外牆將獲保留，但地面房間將會被移除，亦由原本三層變一層。



大部份委員同意計劃，但有委員質疑無法保留第四座的原貌。賽馬會文物保育有限公司董事陳智思解釋，因部份物料老化和欠缺安全，團隊要考慮技術性問題。



逾150年歷史的舊中區警署已婚督察宿舍，2016年發生塌樓事故。(資料圖片/蔡正邦攝)

古諮會大部份委員對方案表示支持。（任葆穎攝）

大館共有16幢建築物，其中已婚督察宿舍（第四座）因在2016年發生部分倒塌，至今尚未敲定保育方案；其餘15幢則已完成修復並開放予公眾。

馬會由去年11月至今年6月堪察，發現第四座建築物的原有建材和施工質素差劣，包括磚塊裂開、有空隙和砂漿不足等。另外在北面及東面的迴廊，由19支細長的磚墩支撐着外立面上的拱門，磚墩的承壓不足，失效率高達26%，屬非常危險水平。

團隊隨後展開移除工程，目前屋頂覆蓋物、二樓及一樓有欠安全的建築構件已被移除，屋頂木桁架亦已被移走。現時剩餘的組件包括：花崗岩擋土牆、公共外牆、餘下的地面房間、樓梯及一樓樓板構件。

兩幅外牆需加固 地面房間遭移除

古諮會今日就第四座活化計劃展開商討，馬會建議第四座採取現狀保存方案，保留具歷史價值的花崗岩擋土牆和公共外牆，因其界定了中區警署建築群的範圍；餘下的地面房間將會被拆除。

獲保留的花崗岩擋土牆和公共外牆均需加固。馬會指花崗岩擋土牆目前有前傾跡象，故需在旁掘坑加設石屎躉以作加固，「好似孭個重背囊咁墜翻後。」馬會又指，前往工程範圍時需經過地面房間，惟房間現時佈滿臨時支撐架以鞏固牆身。為了讓工友安全進入工程範圍，因此需拆掉支撐架，同時將磚牆高度由4米降至1.5米。

第四座由三層變一層。（古諮會文件）

被質疑無法保留原貌 陳智思：需考慮技術等問題

古諮會委員何鉅業質疑同樣具歷史意義的地面房間將會被拆除，詢問馬會是為了擴大公共空間才移除，還是因工程技術問題才迫於無奈要拆除？陳智思指，聽到不少意見表示希望保留更多原有建築，強調這亦是馬會的出發點，但同時要考慮技術等問題，稍後會繼續與團隊商討。

大部份委員表示認同馬會的活化方案，沈豪傑指曾到第四座現場考察，可見牆身脆弱，相信技術上無法保留地面房間，「我哋係想保留個肉身，但古蹟已經無咗個靈魂，定還是保留靈魂，但重新賦予新用途呢？我認為係後者。」

如政府獲批料2026年完成

原有的第四座用地將被改建成開放空間，作表演藝術、沉浸式燈光表演、文化古蹟常設展等用途。馬會指，在移除工程期間獲保留的有定義特徵部件樣本，花崗岩和磚塊等，將被製成階梯平台。馬會指，如獲得政府批准後，暫定於2026年年尾完成工程。

古諮會委會楊偉誠在會議上表示贊同計劃，他認為現時香港公共空間不足，希望籍着改建令更多中小藝團獲得展現的機會。委員葉嘉明亦提出，文化古蹟常設展可利用AI呈現大館歷史，與市民互動。

馬會也建議，在第四座原始U形建築物佔地設置頂篷。（古諮會文件）

委員關注頂篷清理等問題

活化計劃建議透過一個覆蓋第四座的永久頂蓬，以保護第四座餘下部分免受天氣影響，及為開放空間遮光庇蔭，同時連結第四座與檢閱廣場和周邊建築物。惟部份委員指頂篷的體積太大，擔心打理和維修等問題。

賽馬會物業部總監陳翊銘（左）和賽馬會文物保育有限公司董事陳智思（右）在會議後見記者。（任葆穎攝）

陳智思：樂見大部份委員支持方案

陳智思在會議後稱，樂見古諮會大部份委員支持方案，亦得悉部份委員提出希望保留更多原有建築，他指團隊會聽取意見，同時要考慮技術性問題，因部份物料老化和欠缺安全。馬會物業部總監陳翊銘稱，稍後將會深化設計，在取得認可後，預計施工時間為期兩年。

第四座發生倒塌事故後時間表：

