記協指數十名記者遭「系統性」滋擾恐嚇　 部分涉及家人僱主

香港記者協會（記協）周五（13日）指，最近三個月有數十名記者投訴遭受無理滋擾，部份人的家人亦受牽連，至少八名記者家中收到恐嚇信。記協及三名記者已就事件報警，亦有兩名記者已向私隱專員公署投訴。記協主席鄭嘉如形容事件是最大規模「有系統」攻擊記者群體的行為，促請執法部門將滋擾者繩之於法。

保安局副局長卓孝業回應指，香港是法治社會，無論任何人都不應受威嚇、侮辱或騷擾，呼籲若有任何人受到威嚇等，應向執法單位舉報。



香港記者協會召開記者會，主席鄭嘉如指有數十名記者遭受無理滋擾，記者的家人，甚至是家人的僱主、業主亦受牽連。（夏家朗攝）

記協﹕有滋擾者自稱「愛國人士」

記協主席鄭嘉如在記者會指，今年6月至8月期間，有數十名記者、其家人、家人僱主、工作夥伴，在互聯網及日常生活中都被人以不同方式滋擾恐嚇，包括在社交媒體抹黑及恐嚇、電郵、短訊滋擾，亦有人向記者鄰居、業主寄出滋擾信。

受影響的記者及機構包括13間國際及本地媒體，和兩家新聞教育機構，包括獨立媒體、Hong Kong Free Press和誌傳媒，其中兩人是記協執委。

鄭嘉如指，其中15名記者、其家人、家人所屬機構、業主及鄰居，收到自稱是「愛國人士」的匿名投訴電郵及信件，當中包括學校、慈善團體、私人企業。至少八名記者家中收到恐嚇信。有滋擾信的內容亦暗示機構有不當行為，及要求解僱記者的家人。她自己和家人亦收到滋擾電郵，內容涉及虛構的指控。

主席鄭嘉如展示社交平台上針對記者的貼文，貼文包含記者相片及威嚇字句。（夏家朗攝）

網上有針對記者貼文 涉暴力恐嚇

記協亦發現，8月起有Facebook用戶在不同群組，指控記者的採訪工作違法，或報道有煽動性，至少36名記者被點名指控。有貼文的內容具威嚇性，明示暴力、死亡恐嚇，有刀、血、槍擊目標的圖像。另外，有維基百科用戶更改網站內的條目，並加入記者名字。

鄭嘉如指自己及兩名家人亦受滋擾，有人向與其家人有關的機構發出電郵，內容涉及虛構的指控。（夏家朗攝）

記協指Meta、維基百科基金會，均已展開調查，當中發現有一名維基用戶同時以多個帳號，在維基條目張貼記者個人資料，該人現已被維基封禁。記協調查後，初步掌握該人士的身份，並就滋擾事件報警及向個人資料私隱專員公署投訴。

鄭嘉如形容有滋擾事件是香港有史以來，對記者群體最大規模的攻擊，事件嚴重影響香港的新聞自由，如公開事件後滋擾行為持續，會令人懷疑香港是否治安良好。（夏家朗攝）

記協擔心政府資料庫外洩 卓孝業﹕不明白有關指控

鄭嘉如指，無證據顯示滋擾事件與官方有關，但相信記者及其家人的個人資料，並非滋擾者可輕易或合法取得，擔心政府的資料庫有資料洩漏。針對記協質疑，保安局副局長卓孝業指，政府暫未收到任何資料庫洩漏，：「我唔知道點解記協有呢個指控，你問返佢。」

保安局副局長卓孝業指，政府暫未收到任何資料庫洩漏，又呼籲若有任何人受到威嚇等，應向執法單位舉報。（資料圖片/歐嘉樂攝）

鄭嘉如形容滋擾事件是香港歷來，對記者群體最大規模的攻擊，事件嚴重影響香港的新聞自由，對此作出強烈譴責，冀執法部門將滋擾者繩之於法。

記協指，記協及三名記者已就事件報警，亦有兩名記者已向私隱專員公署作投訴。《香港01》正就事件向警方查詢。

保安局副局長卓孝業同日下午回應指，香港是法治社會，無論任何人都不應受威嚇、侮辱或騷擾，呼籲若有任何人受到威嚇等，應向執法單位舉報。問及事件會否影響新聞自由，他指香港早已有新聞自由和言論自由，該些權利應受到尊重、不應受損。