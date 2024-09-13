新地The Point將停上傳單據改即嘟賺分　到年底八成商戶裝掃碼器

警方今年初拘捕一對涉及詐騙的情侶，揭發有人涉以修圖App偽造大量購物單據，再上載至新鴻基地產（新地）旗下商場綜合會員計劃「The Point」程式，以賺取價值近10萬元的巨額積分，為了堵截漏洞，加上便利會員，新地自去年7月起推出全新「即賺分」系統，會員消費後可在商舖掃描二維碼，即時賺分。



惟現時尚有四成商戶未安裝「即賺分」系統，新地目標希望年底為八成商戶完成安裝；而目前會員透過應用程式上傳單據賺積分，將於11月4日終止服務。



新地表示，屆時會推出過渡期讓顧客到客務中心排隊賺分，但過渡期暫不設期限，將密切留意會員的體驗，再作安排。惟會員在過渡期後光顧無安裝「即賺分」的商戶，則意味無法再賺到積分。



新地旗下商場綜合會員計劃The Point ，自去年7月起推出全新「即賺分」。(任葆穎攝)

用「即賺分」可即時換泊車

新地旗下商場綜合會員計劃The Point ，自去年7月起推出全新「即賺分」，會員消費後可在商鋪掃描二維碼，便即時賺分，免卻到客戶服務中心排隊登記賺分的時間，亦解決會員消費後因遺失單據或忘記在手機程式上傳單據賺分的情況。

The Point行政總裁吳秀美認為，「即賺分」亦能堵截不法之徒上傳偽造單據，保障商場利益。再者，新功能可即時批核積分，客戶可即時在應用程式登記消費換領泊車，毋須刻意到客戶服務中心排隊。吳秀美透露，新地預計推出相關措施後，將派出更多積分，估計升幅約20％。

The Point行政總裁吳秀美認為，「即賺分」能堵截不法之徒上傳偽造單據，保障商場利益。(任葆穎攝)

四成商戶未安裝「即賺分」

綜合所有新地旗下的商場，現時尚有四成商戶未安裝「即賺分」。吳秀美解釋，由於每個商戶的系統設備不同，加上部份公司仍在內部商討，因此尚未安裝，但她強調商戶不用承擔任何成本，希望能吸引更多商戶參與。現時有不同品牌已經加入計劃，包括美心集團、周生生、Fusion等；其他品牌如大家樂、豐澤等將會陸續加入。

新地預計今年11月會有七成店鋪安裝「即賺分」系統，目標年底可增至八成商戶。

新地旗下商場綜合會員計劃The Point ，自去年７月起推出全新「即賺分」。(任葆穎攝)

11.4終止上傳單據服務 過渡期不設限期

至於會員目前仍可透過The Point應用程式上傳單據賺積分，但相關服務將於今年11月4日終止，如會員在過渡期內光顧未有安裝「即賺分」的店鋪，仍可到客務中心排隊登記賺分。新地表示現階段過渡期不設限期，並將密切留意會員的體驗，當確保一切順利後，過渡期才會結束；而過渡期內即賺分會是主要賺取積分的方式。

過渡期後在無安裝「即賺分」商戶消費或無法賺分

新地又指，對於應允參與計劃但尚未完成系統安裝的租戶，商場仍然會為顧客提供特別的積分登記安排，直至設備安裝完成。如會員在「即賺分」設備遇上技術問題，商場客服中心亦會提供特別安排登記積分。這意味過渡期結束後，如會員在未有登記的商戶消費，則無法賺取積分。

新地旗下商場YOHO MALL。（資料圖片/黃學潤攝）

新地商場將於今年9月16日至10月31日，推出「密密用『即賺分』一億積分等您拎」活動，顧客可在推廣期內透過不同活動賺取更多積分。