太空館外牆光雕匯演今晚起舉行　大熊貓主題吸市民打卡影相

尖沙咀太空館外牆由今晚（14日）開始舉行一連四日的「喜迎熊貓香江行光雕匯演慶團圓」，在蛋形外牆投影「四川家園」、「遊歷香港」等主題的熊貓文創動畫，為太空館自1980年落成以來的首次外牆光雕表演。主辦方冀通過一系列以熊貓和川港文化為主題的活動，將本港的熊貓熱潮轉為實質的文化、旅遊和經濟效益，料可吸引100萬本地市民和遊客參與。



（九龍西區各界協會提供）

匯演今起一連四晚舉行

尖沙咀太空館外牆將開始舉行一連四日的「喜迎熊貓香江行光雕匯演慶團圓」，主禮嘉賓今晚在啟動儀式上共同推動亮燈裝置，為「熊貓 x 非遺文化進社區」系列活動揭開序幕。

光雕匯演在香港太空館蛋形外牆上進行，呈現以「四川家園」、「成都啟航」、「遊歷香港」、「熱愛油尖旺」、「普天賀國慶」及「中秋慶團圓」等章節為主題的熊貓文創動畫投影。匯演將由今日開始持續至9月17日，每晚8時15分至10時30分。

政務司副司長卓永興表示，活動主題選用了人見人愛的國寶大熊貓，適逢中央政府向香港贈送大熊貓之際，加上本地兩隻熊貓寶寶剛剛出生，匯演的主題為慶祝活動增添了喜慶的氛圍。

除了「喜迎熊貓香江行光雕匯演慶團圓」，協會將於10月舉行「同心熊貓海濱遊 非遺文化齊體驗」， 在深水埗長沙灣海濱長廊展示12隻穿著12款不同服飾的「同心熊貓」供市民觀賞打卡。另外會於11月舉行「天府蜀韻賀國慶 龍城熊貓綵燈展」文藝晚會，內容包括變臉等富有四川非遺傳統文化的節目。

協會將舉辦「熊貓飼養員體驗計劃」，招募20名本地青年參與為期5日4夜的熊貓保育之旅，免費到四川熊貓基地，親身體驗熊貓飼養員的工作。

協會常務副會長暨「喜迎熊貓系列活動」籌備委員會主席閻小穎介紹，是次活動籌備半年，冀通過一系列以熊貓和川港文化為主題的活動，將本港的熊貓熱潮轉為實質的文化、旅遊和經濟效益，料可吸引100萬本地市民和遊客參與。