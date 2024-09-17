中秋節｜一文看清交通、8大好去處　超級月亮、土星合月觀賞錦囊

今日（17日）是中秋節，又是時候安排賞月節目。除了大坑舞火龍、維園花燈，還有甚麼好去處？甚麼時間可以見到「超級月亮」加「土星合月」的奇觀？《香港01》與你一文看清。



1. 交通

運輸署公布，為配合中秋節慶活動，周一至周三（16至18日）期間，港島及新界多區封路及交通改道，同時實施特別交通及運輸安排。其中，中秋節（17日）港鐵主要路線通宵行駛；電車延長服務至翌日凌晨1時；天星小輪、新渡輪及港九小輪因應乘客需求加強服務等。

港鐵及輕鐵



．港鐵中秋節9月17日由下午3時起加強服務。除了機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站外，其他重鐵通宵行駛。

．7條輕鐵路線通宵行駛。

九巴



．九巴將在9月17及18日加強巴士服務，調整逾百條路線的繁忙時間班次，及延長10條路線的服務時間，並會開設及調整四條通宵路線服務。

其他



電車9月17日延長服務至18日凌晨1時；另有10條專線小巴路線會延長服務時間；天星小輪、新渡輪及港九小輪，會因應乘客需求情況加強渡輪服務。

2. 八大活動、打卡好去處

．大坑舞火龍

銅鑼灣大坑舞火龍是至古以來的傳統習俗，相傳在十九世紀的一次中秋節前夕發生瘟疫，其中一名村民得到菩薩報夢，在中秋期間連續3晚圍繞整個村落舞火龍、敲鑼打鼓，就能驅走瘟疫，最後成功驅走瘟疫，成為了地區的習俗。至今更被列入為國家級非物質文化遺產，每年都吸引大批觀眾。

舉辦日期：9月16-18日

時間：晚上約8:15至10:30

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）



▼9月16日 中秋節前夕迎月夜大坑舞火龍▼



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．維多利亞公園綵燈會

今年中秋，維多利亞公園會在9月12日至18日於一號至六號足球場舉行綵燈會，讓大家看燈飾感受中秋氣氛。今屆綵燈會亦加入了「學生綵燈設計展」，讓學生發揮創意，設計「國慶」主題的花燈，屆時學生的綵燈作品便會在維園的「巨型藝術生命之樹」展示。

日期：9月12至18日

時間：晚上6:30至11:00（9月17日延長亮燈至凌晨12時）

地點：銅鑼灣興發街1號 維多利亞公園（一號至六號足球場）



▼9月12日 維園中秋彩燈晚亮燈▼



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．灣仔海濱無人機

中秋正日除了有大坑舞火龍表演，香港旅遊發展局更舉辦無人機表演，當天晚上8時於灣仔海濱舉行，有千架無人機點亮著灣仔夜空，交織出多幅別具中秋意境的動態畫面，包括可愛玉兔、傳統紙燈籠，更會幻化成火龍翱翔天際，倍添傳統節慶氣氛，伴隨明月照維港。

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日期：9月17日

時間：20:00

表演地址：灣仔海濱（最佳觀賞位置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」）



．灣仔藍屋花燈節

灣仔「We嘩藍屋」今年將於9月7日晚上6時起舉行花燈節。藍屋以「藍夜·秋物語」為主題，舉辦多項中秋工作坊，其中包括手繪花燈製作日，花燈製造後會掛在花燈節展示，另外亦有月兔摺紙、手作湯圓、手作餃子工作坊等，部份免費報名參加。詳情可留意「We嘩藍屋」Facebook或Instagram專頁。

日期：9月7日至10月4日

地點：灣仔石水渠街72A 號街 4 號地舖地舖及慶雲



．大澳水鄉花燈節

今年的大澳水鄉花燈節將於2024年9月7日至10月1日舉行，活動以吉慶街為中心，街巷附近懸掛超過800個紙燈籠，全部由當地居民親手製作，再配合巨型月亮裝置，營造出熱鬧的中秋節氛圍！

日期：9月7至10月1日

亮燈時間：6:30-9:30pm

地址：大澳吉慶前街



．大埔Lake House 10米高月亮裝飾、5米高月兔

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，由即日起至18日下午6時至11點，將舉行「Blue Moon 2024」中秋活動。活動有多個打卡位，例如白鷺湖上10米高月亮裝飾、草地上5米高月兔等。

另外又有賞月小船，或可放水燈祈福，氣氛浪漫。提提有興趣的朋友，活動門票售價$30起，而且需現場購票，而大會亦貼心提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場。

日期：9月7日至18日

時間：下午6:00至晚上11:00

地點：新界大埔滘紅林路2號

費用：$30起



．元朗大橋街市「燈籠街」

每逢中秋，元朗大橋街市的香燭店都會掛上近千個造型百變的手紥燈籠，搖身一變成為「燈籠街」，五光十色的燈籠高高掛，場面非常震撼！如想買傳統燈籠應節，這裡的款式也非常多，例如蓮花、飛機、兔子、金魚、熊貓等，全部手紮，如想深入了解香港的傳統文化必去。此外，在閃亮亮的燈籠包圍下，還可拍出相當夢幻的照片，如果想感受另類的中秋節，相信燈籠街是不錯的選擇。

舉辦日期：即日起至9月17日

時間：早上8:00至下午8:00

地址：新界元朗橋樂坊2號（顯示地圖）



．利東街燈籠陣、LED火龍

每年中秋利東街的燈籠陣都會成為社交網站的「常客」，今年亦不外。除了掛起逾800個傳統中式燈籠外，今年利東街找來中國花燈大師打造金魚造型燈籠，中秋節當日更有LED舞火龍，長達18米的LED火龍將經過利東街中庭、皇后大道東入口，莊士頓道入口，街道兩端入口均有定點表演，歷時約一小時。

綵燈會

日期：即日至10月15日

時間：10:00-23:00（每日下午17:00亮燈）

地點：灣仔利東街



LED火龍

舉辦日期：9月17日

時間：20:30-21:30

地點：灣仔利東街



3. 超級月亮、土星合月觀賞錦囊

天文台預料，中秋節當日，傍晚5時58分月出，不過其時距離日落尚有約半小時，「天黑」也要到近7時。如天空沒有太厚雲層，向東有望看到月亮慢慢升起，由於較近地平線，會有月亮較平時大的錯角。

月亮到晚上11時57分會升至最高點，由於月球會運行至近地點，如果天氣情況許可，市民有機會欣賞到又圓又大「超級月亮」，視覺上直徑會比平均大7%左右；滿月則會在中秋節翌日早上出現。

另外，中秋節當日亦會有「土星合月」的天文現象，滿月旁邊會有肉眼可見的土星。

天文台賞超級月亮貼士（香港天文台）

不過天文台的預報顯示，9月17日大致多雲，有幾陣驟雨，晚上局部地區有雷暴，能否看到中秋圓月，得「聽天由命」。