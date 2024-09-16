理大衝突｜封鎖區17案全審結　200人暴動罪成189人判囚

理工大學在2019年11月遭示威者佔領並與警衝突，有網民發起「圍魏救趙」，號召示威者到各區聚集，警方後來在油麻地與旺角之間劃出封鎖區，拘捕並檢控213人，並控告他們暴動等罪，又分成17案處理。事隔5年，最後一宗涉8名被告的案件，今(16日)在區域法院判刑，8人被判囚4年2月至4年半，「封鎖區」所涉的17案亦終告一段落。



警方在判刑後亦就這案作總結，指當日拘捕並檢控的213人中，有200人暴動罪成，189人囚29至64月，而這17宗案件，審訊過程歷時逾2年5個月，又指案件的複雜程度為警方帶來挑戰。



警司黃奕隆(左)，及高級督察潘崇禮(右)，判刑後在法院外見記者。(警方提供照片)

200人暴動罪成189人囚29至64月

東九龍總區重案組高級督察潘崇禮指，事件中共有213人被控以暴動罪，並分拆成17宗案件審訊，是次為最後一宗審理的案件。他總結指，213人中共有200人被裁定暴動罪成，其中11人被判入教導所，另外189人被判囚29至64個月不等。此外，有6人被裁定罪名不成立，另有7人潛逃。

傳召證人575人次證物逾5千件

東九龍總區警司黃奕隆形容，審訊過程非常漫長，由第一宗審訊於2022年4月開始，至最後一宗審訊於2023年12月開審，歷時18個月，最後一宗審訊，至今日2024年9月16日判刑。他亦形容，本案屬史無前例，因案件的規模、被捕人數和複雜程度，對警方帶來很大挑戰。黃透露，警方在17宗案件共傳召的證人約575名人次，以呈遞約5,061件證物，整個過程既漫長又複雜。

黃又重伸，香港市民享有言論、新聞、集會和遊行的自由。與此同時，市民進行以上活動時亦必須遵守本港法律。警方絕不容忍任何破壞社會安寧同非法嘅行為，警方必定會果斷執法， 以保障市民生命財產同公眾安全。

今日判刑的8名被告：林樂進(33歲)、林迪倫(25歲)、劉思琪(24歲)、梁健朗(29歲)、譚啟冲(28歲)、謝承峯(28歲)、蘇定楠(23歲)，及馮文杰(23歲)，他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動，他們被判囚4年2月至4年半不等。

官指當日示威者有備而戰

暫委法官黃雅茵判刑時指，當晚現場聚集的示威者高達2000人，大部人都戴防毒面具及頭盔等，他們並曾向警方投擲約250枚汽油彈，現場遺下的磚塊、玻璃瓶、雨傘、剪刀及伸縮棍等可見，他們是「有備而戰」。示威者當晚亦有築路障，在警方多次警告及施放催淚彈後仍留在現場，亦有以汽油彈還擊，汽油彈落在馬路上「火光熊熊」，嚴重影響附近居民和商戶的安全。

2019年11月理大衝突期間，示威者曾在理大與警對峙。(詳看下圖)

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8名被告6人獲酌量減刑

黃官又指，雖然未有證據顯示本案8名被告有作破壞社會安寧的行為，但暴動罪須考慮參與者的整體行為，各被告當晚到場壯大聲勢，鼓勵其他示威者，基於各被告僅攜有手袖、口罩、生理鹽水等防護或護理裝備，以4年半作為量刑起點。

林廸倫無自暴自棄獲減刑3月

其中被告林迪倫透露曾參與少年警訊及曾獲得嘉許，因涉本案當教師夢想，但仍有修讀法國藍帶課程；黃官考慮他沒自暴自棄，酌情減刑判囚4年3月。

3名被告准減刑4個月

黃官另基於人道等理由，就3名被告酌情減至4年2月，其中梁健朗與女友創立的建築公司，因本案須終止營運，過去5年的業務和累積的人脈亦失掉，其父親近年亦中風；蘇定楠案發後考取不同牌照和參與不同義工服務，其母則患上癌症；劉思琪在案發後仍繼續學業，並在大學以一級榮譽畢業。

兩被告獲酌量減刑2個月

此外，被告馮文杰案發修畢學士學位；謝承峯的父親亦患癌，兩人均獲酌量減刑至4年4月。餘下林樂進及譚啟冲判監4年半。

案件編號：DCCC800/2020、DCCC577/2021