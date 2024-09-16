理大衝突｜封鎖區213人涉暴動最後一案　8被告囚50至54個月

理工大學在2019年11月遭示威者佔領並與警衝突，有網民發起「圍魏救趙」，號召示威者到各區聚集，警方後來在油麻地與旺角之間劃出封鎖區，拘捕213人，並控告他們暴動等罪，又分成17案處理。事隔5年，最後一宗涉該次拘捕行動的8名被告，早前被裁定暴動罪成，他們今(16日)在區域法院被判囚4年2月至4年半。



8名被告：林樂進(33歲)、林迪倫(25歲)、劉思琪(24歲)、梁健朗(29歲)、譚啟冲(28歲)、謝承峯(28歲)、蘇定楠(23歲)，及馮文杰(23歲)，他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

官指當日示威者有備而戰

暫委法官黃雅茵判刑時指，當晚現場聚集的示威者高達2000人，大部人都戴防毒面具及頭盔等，他們並曾向警方投擲約250枚汽油彈，現場遺下的磚塊、玻璃瓶、雨傘、剪刀及伸縮棍等可見，他們是「有備而戰」。示威者當晚亦有築路障，在警方多次警告及施放催淚彈後仍留在現場，亦有以汽油彈還擊，汽油彈落在馬路上「火光熊熊」，嚴重影響附近居民和商戶的安全。

2019年11月理大衝突期間，示威者曾在理大與警對峙。(詳看下圖)

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8名被告6人獲酌量減刑

黃官又指，雖然未有證據顯示本案8名被告有作破壞社會安寧的行為，但暴動罪須考慮參與者的整體行為，各被告當晚到場壯大聲勢，鼓勵其他示威者，基於各被告僅攜有手袖、口罩、生理鹽水等防護或護理裝備，以4年半作為量刑起點。

林廸倫無自暴自棄獲減刑3月

其中被告林迪倫透露曾參與少年警訊及曾獲得嘉許，因涉本案當教師夢想，但仍有修讀法國藍帶課程；黃官考慮他沒自暴自棄，酌情減刑判囚4年3月。

3名被告准減刑4個月

黃官另基於人道等理由，就3名被告酌情減至4年2月，其中梁健朗與女友創立的建築公司，因本案須終止營運，過去5年的業務和累積的人脈亦失掉，其父親近年亦中風；蘇定楠案發後考取不同牌照和參與不同義工服務，其母則患上癌症；劉思琪在案發後仍繼續學業，並在大學以一級榮譽畢業。

兩被告獲酌量減刑2個月

此外，被告馮文杰案發修畢學士學位；謝承峯的父親亦患癌，兩人均獲酌量減刑至4年4月。餘下林樂進及譚啟冲判監4年半。

案件編號：DCCC800/2020、DCCC577/2021