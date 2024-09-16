陳智思：香港正面對結構及周期性問題　行業要思考如何回復競爭力

團結香港基金今日舉行團結卓爾論壇，討論香港在「一帶一路」當中轉型的角色及潛力。團結香港基金主席陳智思表示，香港現時正同時面對周期性及結構性問題，認為周期性問題待經濟環境好轉，會得到解決，但同時本港需要思考，部分行業應如何提高競爭力。



團結香港基金主席陳智思表示，香港正面對結構性及周期性問題，部份行業要思考如何提高競爭。（林遠航攝）

團結香港基金主席陳智思致辭時表示，東盟的國家有不少華僑，是香港在「一帶一路」當中的重要伙伴，認為香港作為國家重要窗口，應該思考自身戰略角色，如何協助國家有更好發展。

陳智思又提到，不少人可能會認為香港現時面對很多問題，「有啲結構性，有啲就周期性」。對於周期性問題，他有信心待整體經濟好轉，金融等行業會重拾機遇，但他承認，部分行業有結構性問題，要思考如何回復以往的競爭力。

蔡冠深：香港在「一帶一路」中擔任聯繫人、投資者、營運者

香港中華總商會會長蔡冠深指，近年國家提倡的高質量發展、新質新產力發展，都離不開數字經濟及綠色經濟 ，他認為香港在「一帶一路」當中，可以擔任聯繫人、投資者、營運者的角色。他解釋，本港在國家計劃中有「引進來 出走去」的雙向平台角色，過去已投資國內不少企業，加上港商在珠三角過萬間工廠，有力擔當以上角色。

他又表示，現時東南亞、中東以至非洲，都不斷發展，認為港人除了大灣區外，亦要多留意世界發展轉變，捉緊機遇。他又提醒港商，在「一帶一路」沿線國家投資時，要留意當地政治穩定性，「要搵個地方係同國家關係好」。

何力治：港府計劃於吉隆坡及利雅得開經貿辦

政府「一帶一路」專員何力治則表示，過去特區政府出訪東盟國家，得到不少支持。不少國家官員都對香港有國際化的良好印象，對香港有情意結，甚至參考香港作為改革目標，特區政府期望與他們開展互聯互通等合作關係。

何力治又表示，指港府正計劃於吉隆坡及利雅得開設經貿辦事處，香港會繼續爭取盡快加入RCEP，深化區域合作。