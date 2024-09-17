機場三跑十公里賽｜11.17中跑道開跑　與飛機同行　下周一起報名

香港國際機場繼1998年後再次上演長跑賽，機管局與中國香港田徑總會及渣打銀行今日（17日）宣布，機場三跑道系統的中跑道將於11月17日舉辦「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」，設7組賽事，包括三公里、五公里、十公里和輪椅賽事等，總名額1.2萬人，公眾報名期將於下周一（23日）開始至下周五（27日）。

賽事期間機場維持正常運作，跑手將一邊比賽一邊近距離感受飛機在兩側升降，機管局運行執行總監姚兆聰表示有一系列措施確保安全，直言是人生難得體驗機會：「睇唔到短期內有第二次（相同）安排。」



機管局聯同渣打銀行及中國香港田徑總會今日（17日）宣布，機場中跑道將於11月17日舉辦「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」。(郭梓謙攝)

今次賽事設有三組「十公里賽」（一組挑戰組、兩組非挑戰組）、「五公里賽」、「三公里賽」及「十公里輪椅賽」項目，並會同場舉辦「女子精英十公里國際賽」，最早一輪賽事為精英賽，當天早上8點10分起跑；其餘賽事則陸續起步直至下午1時30分。

田總已邀請4名世界前十女跑手參賽

田總主席關祺透露，已邀請4名世界前10的女跑手，有進一步詳情會公布，期望香港今次成為打破世界紀錄的賽場。

12,030名額分布如下：

女子精英十公里國際賽50名

10公里挑戰賽1950名

10公里輪椅挑戰賽30名

10公里非挑戰1組 3000名

10公里非挑戰2組 3000名

5公里挑戰組 2000名

3公里 2000名



南北跑道飛機續升降 機管局：人生難得機會

今次賽事起點和終點選擇於機場中跑道進行，機管局機場運行執行總監姚兆聰指，賽事難得，因為三跑施工至今8年，而中跑道於9月完成試飛，但仍正進行大量準備工作，預料年底正式啟用，而現時介乎正式啟用前舉行賽事，他直言「睇唔到短期內有第二次（相同）安排」，屆時賽事進行期間，兩邊跑道將繼續運作，是人生難得機會。

田總賽事籌委會主席王劍麟則交代指，今次賽道屬禁區範圍，跑手要先於亞洲國際博覽館報到及完成安檢，其後會再乘坐大會安排專車往返賽道。而跑道本身設計有6米寬，故今次賽事會分成4條跑綫。

姚兆聰亦補充，今次賽事採封閉式管理進行，會確保有足夠指示、職員，確保跑手不會偏離賽道。

被問到今次交通安排，田總行政總監伍于豪交代指，已與港鐵洽商加強班次接載乘客；也有與運輸署、巴士公司溝通，有進一步消息會再公布。

機管局署理行政總裁張李佳蕙致辭時指，冀大眾把握今次難得機會，一同見證歷史時刻。渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禢惠儀則形容今次是「Once in a life time 」，參賽者可藉今次一同回顧香港基建、長跑發展。