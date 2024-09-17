中秋節無人機．超級月亮．直播｜玉兔現維港　灣仔海濱愈夜愈熱鬧

中秋佳節月圓人團圓，千架無人機今晚（17日）點亮灣仔夜空，交織多幅中秋意境的動態畫面，砌出玉兔、月餅、紅燈籠、紙紮兔仔燈籠、火龍、熊貓賞月等圖案，全長約10分鐘。



在史上最熱的中秋節，天文台預料有機會看到今年「超級月亮」，月亮晚上5時58分月出，到晚上11時57分會升至最高點。《香港01》 直播。



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▼9月15日 旅發局中秋節無人機表演預演▼



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▼9月15日 旅發局中秋節無人機表演預演▼



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旅發局中秋節無人機表演

日期：9月17日中秋節（今晚）

時間：晚上8:00（全長約10分鐘）

表演地點：灣仔海濱

預演見大紅燈籠高高掛維港上空

旅發局今晚在灣仔海濱舉行中秋節無人機表演，上千架無人機將點亮灣仔夜空，交織出多幅中秋意境的動態畫面，包括玉兔、傳統紙燈籠，更會幻化成火龍翱翔天際，全長約10分鐘。

根據周日晚攝影愛好者所拍攝的預演相片，可見無人機砌出玉兔伴月餅、玉兔喝茶、大紅燈籠高高掛維港上空、傳統紙紮兔仔燈籠、大坑火龍翱翔天際、玉兔與熊貓一同賞月圖案，最後以砌出「中秋快樂」向市民祝福結束。

旅發局中秋節無人機表演最坐觀賞位置為灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，設置音響系統。（旅發局圖片)

旅發局指最佳觀賞位置為灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，會設置音響系統。不過部份灣仔海濱場地因受視角影響，未能清晰欣賞無人機表演，對岸九龍半島亦未能欣賞是次表演。

有興趣市民可由港鐵會展站A3出口經行人天橋步行約5分鐘，或從尖沙咀碼頭乘搭天星小輪，前往灣仔海濱。局方提醒，警方會於現場實施人流管理措施，留意警方最新消息，並遵從現場警務人員指示；無人機表演受天氣狀況所影響，請密切留意旅發局就表演提供的最新資訊。