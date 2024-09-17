今日新聞8分鐘｜長沙灣爆水管射穿車底 ｜最強颱風貝碧嘉襲上海

葵涌女教師校內遇襲案 警拘3人包括2越南漢 消息﹕疑涉感情糾紛

葵涌興盛路一間中學的女教師，上周三（11日）在校內遭兩名陌生男子襲擊，鼻及嘴受傷送院。警方表示，於案發當日及本月14日，拘捕一名相信是主謀的本地女子，以及兩名非華裔男子。據了解，事件疑涉及感情糾紛，兩名被捕男子為越南籍。

車Cam直擊｜唐狗誤闖龍山隧道 慌失失來回奔跑

社交平台流傳兩段車Cam影片，拍攝到一隻白色唐狗誤闖龍山隧道，並在管道內來回奔跑。行車紀錄儀顯示的時間為今日（17日）清晨6時24分，當時片主的車輛沿龍山隧道行駛，左線停泊著一輛隧道管理公司的車輛，兩名隧道職員在管道內了解情況，其中一人舉手示意片主慢駛，注意前方的狗隻。

警拘跨國賭博平台香港分支4骨幹 揭黑幫滲校園 7個月收6億賭注

警方前日（14日）搗破一個跨國犯罪非法網上賭博平台在香港的分支，以涉嫌串謀收受賭注及串謀洗黑錢罪，拘捕4名骨幹成員。警方稱，涉案非法賭博網站由今年2月開始營運，截至9月14日的拘捕行動，相信累計收受賭注逾6億元；更揭發有黑幫滲透校園，利誘學生開設傀儡戶口協助洗黑錢。

十一國慶｜半價睇戲9.25中午12時起售票 小童、長者票再享半價

十一國慶有連串慶祝活動，政務司司長陳國基今天（17日）率領多名官員舉行記者會介紹優惠詳情，當日免費坐電車、八達通搭港鐵大部分路線有75折、小童免費搭巴士日間路線等。

國慶焦點活動，是十一當日半價看電影，9月25日中午12時起售票，本身享優惠的小童、長者再有半價。國慶六合彩金多寶10月2日及10月8日有2次額外攪珠，預計每次頭獎金額有機會高達7,500萬元。

全紅嬋回家慘遭瘋狂民眾圍堵 家門用鐵馬圍住 禁直播喧嘩航拍

全紅嬋近日回到湛江麻章鎮邁合村老家引發眾多關注，自她回到老家後家門口日夜有眾人圍集，不少網民持續發布全紅嬋家附近的影片，更有人使用無人機拍攝全紅嬋在院子活動的身影，連官媒《人民日報》也發文警告，「不要再為流量圍觀炒作」

據網傳照片，現時全紅嬋的家門不僅用鐵馬圍住，還張貼多張告示，標明「禁止網絡直播」、「禁止無人機航拍」及「保持安靜，不要大聲喧嘩」、「文明打卡，不要喧嘩」等字句。

颱風貝碧嘉登陸上海 央視記者12級狂風暴雨中直播：睜不開眼睛！

今年第13號台風「貝碧嘉」於今天7時30分登陸上海浦東臨港新城沿海，登陸時，近中心最大風力達14級（42米/秒）。

作為1949年以來登陸上海的最強颱風，「貝碧嘉」造成上海多處居民區電力中斷，樹木倒塌、連根拔起。在正經歷12級颱風的滴水湖，風雨交加白茫茫一片，央視記者在直播時，被雨水吹打完全睜不開眼睛。

有片｜長沙灣東京街爆鹹水管 水柱狂噴私家車車底 湧出車尾箱

長沙灣東京街有水管爆裂。今日（17日）早上6時13分，東京街近李鄭屋邨和睦樓對開地底鹹水管爆裂，影響上址交通，有停在路邊泊車位的私家車受波及，水柱狂噴車底，再湧出車尾箱，有網民形容景象為「中秋噴泉」，笑稱「正式強力洗車底」。

異地「女友」驟逝留遺產？99港男中招失2000萬包括醫生 警拘11人

網上情緣騙案手法層出不窮，不法分子透過手機應用程式，假扮在日本工作的港女認織港男，雙方發展如火如荼之際，異地「女友」便突然離世，男方收到對方「上司」通知「女友」留低遺產，不虞有詐付行政費領取。去年12月至今年8月，已有99名港男中伏，損失逾2,000萬港元。受害人不乏專業人士，包括測量師、工程師、教師或醫生；最大一宗痛失108萬元，事主為辦公室助理。警方昨日（16日）在全港多區拘捕11人，包括4名骨幹成員。

大熊貓盈盈BB｜李家超料明年首季見公眾 新贈港大熊貓年底亮相

海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下龍鳳胎，龍鳳胎姐弟已滿月。特首李家超今日（17日）表示，希望2025年第一季可以讓公眾探望大熊貓BB，讓大家感受到開心喜悅。至於中央最新贈港的一對大熊貓何時到港，李家超指牠們正在四川隔離檢疫，如過程順利會盡快運到香港，目標年底前公眾都可以看到新一對大熊貓。

日昇玩具最後兩天營業 老街坊感不捨 負責人：有信心賣晒啲貨！

灣仔太原街30年的日昇玩具，迎來最後一個中秋節，明天(18日)最後一天營業後便光榮結業。不少老顧客趁今日(17日)中秋節到來購物，順道緬懷一番。玩具店負責人王太表示有信心在結業前售清所有貨品。

中秋節｜逾千人大坑看首晚舞火龍 市民遊客喜獲火龍香：帶來好運

今晚（16日）為中秋節前夕「迎月夜」，一連三晚的大坑舞火龍在今晚率先展開。由300位健兒引領、全長67米的火龍，晚上8時半起於大坑的大街小巷穿梭，過千市民、遊客到場觀看。

有留學生大讚舞火龍「So Cool」，表示從未見過如此場面，在表演中感到大坑居民的投入和團結。