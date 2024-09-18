今日新聞8分鐘｜天眼直擊兩賊捧走夾萬｜情侶偷藥與保安街頭糾纏

尖沙咀私家車行車證過期4個月 司機遇警截查慌張 揭藏32包毒品

尖沙咀發現「毒品快餐車」。今日（18日）凌晨約2時，警方西九龍總區交通部特遣隊在區內進行巡邏，途至柯士甸道變電站對開，發現一輛Mini Cooper行車證過期，示意對方停車，見到年約30歲司機神色慌張，於是搜車調查，揭車內藏有市值1.9萬元的氯胺酮、冰毒和可卡因。

港珠澳大橋過關順暢 市民珠海玩兩日歎美食 嫌港食肆貴服務差

今日（18日）為中秋節翌日假期，不少市民趁短假，經港珠澳大橋口岸離港外遊。早上幾乎每分鐘都有數十人到大橋過關，出入境人流暢順。有家長特意多請兩日假，帶兒子到澳門及珠海「住下酒店，食下嘢」，預計花費數千元，笑稱「香港都玩到悶啦」。亦有港人打算到珠海，品嘗順德菜及潮洲菜，稱香港「貴得黎仲要冇佢哋整得咁好食」，又批評香港服業態度差，認為是港人北上主因。

中秋節食肆生意跌15% 內地團消費力減弱 黃家和盼國慶留港消費

中秋人月兩團圓，今日（18日）是中秋節追月日，但飲食業生意未能大團圓。香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目稱，今年中秋節食肆生意額較去年下跌近一成半，主要是市民北上消費及趁假期到大灣區以外城市或東南亞旅遊。港府昨（17日）公布十一國慶推出逾400項活動，黃家和預計國慶黃金周每日有約300團內地團來港，較平日百多團多一倍，但在消費力減弱下，平均人均消費料減低約兩成，他認為最重要是吸引本地市民留港消費。

屯門私家車闖輕鐵路軌車頭損毀 一人陷昏迷 途人合力救出傷者

屯門發生車禍。今日（18日）凌晨零時左右，一輛私家車闖入青山公路洪水橋段鍾屋村站對開輕鐵路軌，車頭盡毀，司機受傷。據報，司機陷入昏迷，有途人見狀合力將傷者救出，交由救援人員接手救治，警方到場調查事故起因。消息稱，昏迷傷者沒有表面傷痕，由救護車急送至屯門醫院急症室創傷中心搶救。

青衣西路車禍一度全封 私家車捱撞反肚起火 平治司機疑棄車逃

青衣發生車禍。消息稱，今日（18日）凌晨5時許，一輛白色私家車和一輛黑色平治房車，在青衣西路近寮肚路相撞，該輛白色私家車捱撞後四輪朝天，一度冒煙起火，由消防開喉救熄。司機受輕傷自行爬出，清醒由救護車送院車治理；黑色平治右邊車尾損毀。警員接報到場調查，發覺平治房車內空無一人，附近亦未尋獲司機，懷疑有人棄車逃離現場。

黎巴嫩傳呼機爆炸9死近3000傷 真主黨斥以色列發動襲擊誓言報復

綜合外媒報道，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的傳呼機9月17日接連發生爆炸，造成至少11人死亡、近3000人受傷。黎巴嫩政府指襲擊是以色列所為，真主黨揚言會報復。

十日內兩大埔豪宅遇竊 失百萬元財物 天眼直擊兩賊潛入捧走夾萬

大埔區10日內有兩個豪宅單位遭爆竊，合共損失約140萬元財物。第一宗發生於9月7日，大埔滘段4188號叠翠豪庭一單位遇竊，女住戶損失$50萬珠寶首飾；第二宗則發生於昨日（17日），大埔康樂園路一獨立屋夾萬被撬，住戶損失約90萬元財物。而Facebook 早前流傳兩段影片，懷疑拍攝到兩名賊人潛入大埔滘爆竊的過程，更發現一個賊人捧着夾萬離開。

黃埔AEON情侶涉偷藥被截 男疑打傷保安遭圍堵 女被撳地制服

紅磡發生高買案件，涉事男女疑「斷正」被保安截查，其中男子涉打傷一名保安，致其頭部大量流血。警員到場後拘捕該對男女。消息稱，有人已非第一次在涉事店舖作案。

2男森林遇老虎影片曝光！近距離與猛虎對望 後續超展開安全脫險

在森林遇上兇猛的老虎，竟然能毫髮無傷脫險？馬來西亞2名青年到森林中釣魚，詎料1隻老虎趁他們不為意悄悄來到身旁。2名青年發現老虎的身影時，強忍心中恐懼，與猛虎近距離對視，幸最終老虎沒有發動攻擊，僅叼走他們的背包就離開。人虎對峙的畫面被其中1名青年攜帶的運動相機拍下，影片曝光可見情況十分驚險。