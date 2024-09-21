董之英參賽上訴失敗　學體會：8月中已助重設密碼　須保持公平性

香港傳統足球名校仁濟醫院董之英紀念中學，因教職員疏忽遲報名，不獲批參加今屆沙田及西貢區甲組足球賽。校長黃攸杰昨日下午與主辦單位學界體育聯會開會，希望獲准出賽。學界體育聯會回覆查詢指，一致決定，不接納仁濟醫院董之英紀念中學逾期報名沙西區足球賽申請。



(仁濟醫院提供)

學界體育聯會轄下的中學體育理事會，昨日下午召開特別會議，討論會否接納董之英的逾期報名申請，並邀請該校校長黃攸杰及體育科主任出席，詳述及補充事件因由。學體會指，經過討論後，一致議決不接納董之英逾期報名的申請。

學體會表示，於 7 月透過郵寄及傳真形式，通知所有新界地域中學會員學校有關本年度的比賽報名安排，同時亦將有關資訊上載至學體會網頁。

由7月22日至9月2日接受網上報名期間，學體會一直密切與各會員學校聯繫，務求所有會員學校可以有效地處理報名事宜。

8月13日已接獲學校密碼申請 學體會同日處理並回覆

於接受報名期間，學體會於8月13日接獲董之英蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，而學體會亦於同日處理並獲校方以電郵回覆確認，因此相信董之英能夠登入網上報名系統並處理報名事宜。

學體會表示，對董之英因未能及時完成報名程序，令學生錯失參加沙西區甲組或高級組球類賽事感到非常惋惜，惟考慮學校上訴理由後，認為未能成為接納逾期報名的理據。

學體會指，作為主辦機構，需要顧及所有會員學校而作出全面的考量，同時亦需要保持比賽制度的公平性。學體會重申沒有對董之英作出禁賽的處分，學校仍可報名參加其他組別及尚未截止報名的比賽項目，「希望校方能積極面對，為學生締造其他機會，盡快收拾心情，回復學習常規。」學體會指，將繼續秉持公平、公開的態度舉辦學界體育比賽。

校長黃攸杰昨日於分享會發言時不禁落淚。(仁濟醫院提供)

仁濟醫院董之英紀念中學日前舉行分享會，師生、家長及傳媒獲邀出席。校方表示，事件涉及一名前體育科主任因交接不當，令校方延遲報名，參加學界沙田與西貢區足球賽。

校方指，前一任體育科老師於8月31日離職，但直至9月3日，校內體育科老師才揭發學校無報名。現任體育科主任亦提及，與舊任交接時，對方稱「遺失密碼」，要求校方自行處理。

校方指，根據賽制，如果學校缺席今屆學界足球賽事，球隊需要從甲組第二組別比賽開始重新打上甲組第一組別，等於要求足球學生被禁參加全港學界精英足球比賽兩年。

校長黃攸杰於9月5日晚上去信要求對方作特殊考慮，9月13日獲回覆被拒。校方於9月17日向學體會中學理事會就事件提出上訴。

董之英素連續17年於沙田及西貢區甲組足球賽奪得冠軍及6次奪得全港學界精英足球比賽冠軍，有「學屆皇馬」和「學屆巴塞」等美譽，歷年折服「男拔」、「喇沙」、「英皇佐治五世」等傳統足球勁旅，在學界足球中享負盛名。