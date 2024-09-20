今日新聞8分鐘｜單車男遭泥頭車撞｜台大媽怒罵巴士沒冷氣

官恩娜娘家爭產案 外婆遺產全給官母男友人 逾3千萬轉給官兄

藝人官恩娜的母親與3名姊妹，為爭官外婆逾數千萬元遺產興訴，案件今(19日)在高等法開審。庭上透露，官的外婆去世前約一年突改立遺囑，把財產給予一名「契仔」，該名「契仔」是官母是好友，官母的3名姊妹認為死者生前受到不當影響，包括突然出售多個物業，並把3800萬元轉給了官恩娜的兄長。該3名姊妹因而要求法庭裁定遺囑無效。

三跑釘板工猝逝｜死者獨子孤身到殮房認屍 指父公司承諾恩恤處理

機場三跑地盤一名52歲釘板男工，昨日（19日）開工期間暈倒，並陷入昏迷，送院後不治。死者遺下妻兒，其中妻子半個月前中風入院，至今仍要留院治理；獨生子剛大學畢業投身社會，卻遭逢巨變。今日他獨自到殮房辦理認屍手續，指父親公司將發放恩恤金，而自己亦獲僱主體諒，讓他暫時休假處理家事。

有片︱富東邨停車場貨車疑超高度限制 毀灑水系統變「水舞間」

今日（20日）早上8時許，有網民上載影片，指東涌富東邨停車場，一輛貨車疑沒有注意停車場高度限制強行駛入，撞毀天花板的灑水系統，頓時變成「水舞間」。網民估計貨車需賠償數萬元，又笑指「最新免費洗車服務」。

觀塘工廈貨車溜後 尾板攔腰插鋅鐵寫字樓 受困女會計無恙逃一劫

觀塘開源道發生驚險意外，一輛未收尾板的貨車，疑司機未拉妥手掣，導致在斜路溜後，撞向大廈業主立案法團的鋅鐵寫字樓，尾板猶如刀片般，攔腰直插牆身致其凹陷變形，內裡的女會計無從走避，被困在倒塌的枱凳之間，要由消防員救出，幸她毫髮無損，逃過一劫。

車cam︱銅鑼灣單車男遭左轉泥頭車捲車底 途人見狀嚇到擰轉身

銅鑼灣今午（19日）發生嚴重車禍，一輛泥頭車沿高士威道行駛，左轉入銅鑼灣道時將一輛單車撞倒，並捲入車底。意外後，31歲印度裔男傷者半身大腿位置被輾過受重創，半清醒送院搶救，情況危殆。事發一刻車cam片段曝光，可見涉事泥頭車及單車均沿高士威道行駛，單車當時緊貼泥頭車車頭。當泥頭車左轉時，懷疑因車身過高，司機沒有發現旁邊的單車，而單車男亦未有留意旁邊泥頭車左轉；最終單車男連人帶車被左車頭撞倒，繼而捲入車底。有等候過路的途人見狀受驚，馬上轉身掩耳。片段中亦有人驚呼「哎！Oh my god！」

10歲日本籍男童深圳遇襲身亡 外交部強調是個案：遺憾和難過

日本男學生在深圳遇襲後送院搶救，最終傷重不治。中國外交部9月19日對他去世表達「遺憾和難過」，並強調。外交部發言人林劍指出，「目前對情況的瞭解，這是一起個案。」林劍在例行記者會上說：「中國對發生這樣的不幸事件表達遺憾和難過。我們哀悼男孩的逝世，也向他的家人表達我們的慰問。」 ，林劍也證實，男孩是日本國籍，是中日混血兒，「男孩是日本人，他的父母是日本和中國公民。」

桃園大媽不滿巴士沒冷氣 大罵台灣落後香港20年：那裏有多麼先進

近日，台灣桃園一名婦人在乘坐巴士時，因不滿車上沒有冷氣，竟然當眾大罵台灣落後，並稱自己剛從香港回來，「台灣落後香港20年」等。婦人的言語引起眾怒，有車上乘客反擊，惟婦人沒有收斂，繼續「潑婦罵街」式地謾罵，並提到台灣是中國的，中國要打台灣是「anytime」（任何時候）等。

六合彩結果兩期攪珠5個號碼相同 3獎489注中 馬會帳面派凸502萬

六合彩周四晚（19日）的攪珠結果，六個正獎號碼中，有五個與周二（17日）中秋金多寶攪珠一樣，頭二獎分別1注及1.5注中（每10元一注），但三獎卻多達489注中，結果二獎及三獎派彩獎金只得派該組別獎金下限，即分別38,400元及19,200元。由於投注額只有3,700多萬元，在扣除46%稅項及馬會佣金後不夠派彩，馬會帳面「倒貼」502萬元，連同金多寶扣數333萬元，帳面「派凸」835萬。不過由於今期頭獎800萬元由多寶儲備撥出，故沒有「蝕」。

iPhone16 pro max先達炒價直擊 回收有價炒風再現門外現長龍

蘋果iPhone 16系列今日正式開售，除了新功能備受關注，更掀起一股炒賣熱潮。有「炒機天堂」之稱的旺角先達廣場今日（20日）下午人頭湧湧，對出的亞皆老街亦站滿收機者。有市民指iPhone 16 Pro Max的收機價「水位」介乎於1000至2000元溢價之間，但指「細機完全唔收」，因此未能放售手機。亦有人指今次預期價格較保守，如價格不合會留作自用。