六合彩結果兩期5個號碼相同　湯博士：十萬分之1.845　做馬機會微

六合彩昨晚（19日，星期四）攪珠，其中5個正獎號碼與周二（17日）中秋金多寶一樣，三獎多達489注中。人稱「湯博士」的中文大學物理系高級講師湯兆昇分析「撞彩」機率，得出十萬分之1.845的概率，接近五萬分之一，與中三獎、5個號碼的機率相若，認為機會很小，「六合彩至今都未開過十萬次。」



對於坊間質疑馬會「做馬」之說，他解釋六合彩是一個「混沌（chaotic）系統」，波與波之間的破撞「太敏感」，「好微細的分別，開出來結果完全唔同晒。」



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六合彩9月17日中秋節金多寶攪珠結果。（馬會網頁圖片)

六合彩周二（17日）中秋節金多寶及周四（19日）攪珠，正獎六個號碼中，有五個相同，分別是5、18、21、24及44，只有一個號碼（27；47）及特別號碼不同（10；20）。

周四攪珠頭獎及二獎分別1注及1.5注中，每10元一注分別派彩800萬元及38,400元，而三獎則多達489注中，每10元一注派彩19,200元。

六合彩9月19日攪珠結果。（馬會網頁圖片)

網民驚訝：真係咁多人會買返上期號碼

六合彩兩期相連攪珠出現5個號碼相，網民紛紛討論機率多少，有人計算出大約是五萬分之一；又有猜測今次中三獎、即5個號碼者多的原因，「原來真係咁多人會買返上期號碼」。

湯博士：機率同買中五個字的機會一樣

「湯博士」湯兆昇拆解兩次攪珠出現5個號碼的機率，是十萬分之1.845，與網民計算所得相若，「其實同買中五個字的機會一樣。」

他說不論抽中什麼數字，其實只是問一個問題：「49個中抽6個，抽到上次其中5個的機會幾大」，計算後得出與中三獎機會一樣，認為是「好細、好難。」他形容「今期開得咁特別」，平均抽十萬期才有兩次，「六合彩由此至今都未開過十萬次啦。」

湯兆昇博士認為，雖然六合彩兩次5個數字一樣的機會微，但「做馬」的可能同樣小。（資料圖片/夏家朗攝）

「做馬」機會微：波與波之間碰撞複雜 微細分別致完全不同結果

對於有網民質疑馬會是否「做馬」，他認為不太可能，「因為好多波，佢哋互相之間的碰撞是很複雜的，還有同牆身之間的撞擊。」他解釋六合彩是一個「混沌（chaotic）系統」，十分隨機，物理學不能預測，「太敏感」，「好微細的分別，開出來結果完全唔同晒。」

不過，他指連續抽中同樣五個號碼的機會，仍然高於中六合彩頭獎，故此他自己沒有買過，「好小機會中。」

另有學者表示，其實每次攪珠都是一次獨立事件，上次號碼所抽到的機率，與今次抽到的機率是一樣。他以擲骰子為例，第一次擲到「1」的機會是六分之一，其後無論擲多少次，中「1」的機會亦同樣是六分一。他說，只是人主觀地將兩次不同的事件視為連續事件，馬迷在買彩票時，應以「first point of view（第一次視角）」去選擇號碼，不需要避免上次抽中的號碼。

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攪出號碼統計

04/07/2002至19/09/2024 (第24/104期) 之攪珠結果統計（馬會網頁圖片)