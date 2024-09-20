侵入性乙型鏈球菌感｜確診人數增至70人　3名有長期病患人士不治

本港近月爆侵入性乙型鏈球菌感，衞生署衞生防護中心今日（20日）表示，再確認30宗染侵入性乙型鏈球菌，分別為16男14女，年齡介乎36至95歲，他們主要出現敗血症（19人）及關節膿腫（11人），是次感染群組曾至70名病人。中心的流行病學調查顯示，83%、即58宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚



病人居於全港18區，全部70名病人在9月10日前發病，當中54名病人本身有長期病患。70名病人當中，19人已出院，45名留院病人情況穩定，三人情況嚴重，另外三名有長期病患人士已去世。



2患者為廚師 曾處理生淡水魚

衞生防護中心表示，在過去幾星期一直密切監測感染侵入性乙型鏈球菌的入院個案數字，並對病人樣本進行了基因序列分析以確定基因序列型283（簡稱ST283）的感染人數。中心表示，70名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作，兩人為廚師，曾處理生的淡水魚。

患者購買的淡水魚來自16區共36個街市

由於病人分別居於全港各區，而相關淡水魚購自16個不同地區共36個街市，中心認為受影響的淡水魚可能涉及批發層面。中心早前在長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場採集的環境樣本的化驗分析工作仍在進行，而漁農自然護理署未發現批發市場的淡水魚有任何異常情況。

中心對超過1,500名相關從業員進行醫學監測，未發現任何從業員有出現病徵。食物環境衞生署已加強相關街市的清潔消毒。

衛生署經調查發現，石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部份個案吻合。（吳美松攝）

中心發言人提醒市民接觸或處理生的淡水魚時應戴上手套，如在接觸或處理淡水魚後出現傷口發炎或發燒等病徵，應立即求醫，同時應避免食用未徹底煮熟的淡水魚。

要預防感染乙型鏈球菌（ST283），市民應經常保持個人、食物及環境衞生，並經常保持手部清潔和適當處理傷口，尤其是：

．為減低感染風險，水產或食肆的從業員應在處理水產時戴上手套，並避免徒手直接接觸水產或污水；

．在選購水產時，市民應避免直接觸碰水產，亦不應使用店鋪提供的毛巾。雙手一旦觸碰了未經完全烹煮的水產，應盡快使用梘液和清水洗手。市民在家中處理水產時亦應戴上手套，並於處理有關食物後充分潔手；

．市民切勿進食任何淡水魚刺身、未經烹煮或未完全煮熟的淡水水產。若市民進食火鍋食物或含有水產的粥品，應確保食物徹底煮熟，食物的中心溫度須至少達到攝氏75度，以消滅致病菌；

．市民雙手若帶有傷口，切勿直接接觸水產。若在處理水產的過程中造成傷口，須立即徹底清潔傷口，並以防水敷料妥善覆蓋。若發現傷口感染，應立即求醫。

