iPhone 16｜先達沙漠色Pro Max炒價微升　有騙徒放售假機叫價3萬

iPhone 16系列正式開賣翌日（21日）炒風未退，滂沱大雨下仍有不少人到旺角先達廣場「放機」。有店舖職員指沙漠金色iPhone 16的Pro及Pro Max版本，回收價比昨日稍高十數元。



另外，有店主在Facebook分享指，有人在開賣首日就到先達以3萬元放售2部「假手機」。有附近店鋪指，涉事商戶已即時報警，騙徒其後被帶返警署。《香港01》正向警方查詢。



滂沱大雨下仍有不少人到先達麻場排隊出售iPhone 16系列機款。（吳美松攝）

滂沱大雨下仍有不少人到先達麻場排隊出售iPhone 16系列機款。（吳美松攝）

先達鋪繼續收機 多人問價

記者今早11時左右來到先達廣場，其中一個入口處已有人龍，排隊的人陸續向店家「問價」及出售iPhone 16系列手機。亦有賣家上一樓「問價」，不過連續多間店舖所報價錢似乎未符合預期，最終離去。

有店員表示，沙漠色的iPhone 16 Pro及Pro Max版本仍有價有市，回收價比昨日有所上升，但只加了數十元左右。以iPhone 16Pro Max為例，1TB的回收價為15100元，256 GB的回收價則為12,550元。

昨日有先達店主在Facebook分享指，有附近行家遇上騙徒，放售兩部假手機，要價3萬元。出帖的店主不禁慨嘆「生意難做」。

記者在涉事樓層向不同店舖查詢此事，惟大部分指不清楚，有店員就稱涉事店主當時已報警，騙徒亦已被捕。她又認為事情已過去，相信該名店主亦不願再提。《香港01》正向警方查詢。

另一間店舖的職員就分享指，以往都有發生「放假機」的事，不過很少在開賣首日就發生。他又指昨日有回收手機的店舖都很忙，可能一時分身不暇仔細檢查，「我哋就好蝕㗎啦」。

至於騙徒手法，他相信是用真手機的盒，裝住重量與真手機相約的假手機，再趁店家忙碌時承虛而入。