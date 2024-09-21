大埔無人機表演．直播｜人氣奶龍林村河河上飛　夜空踢波與龍共舞

無人機表演目不暇給，今晚（21日）將有兩場。其中，首場是晚上8時開始的大埔賀國慶75周年活動海陸空表演——「國慶大埔 x 奶龍無人機表演」，內地人氣卡通人物「奶龍」將分身躍現大廈之間。《香港01》直播。



▼9月15日 大埔慶大埔X奶龍無人機表演預演▼



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林村河海陸空巡遊匯演——「空」國慶大埔X奶龍無人機表演

日期：9月21日星期六

時間：晚上8:00至8:15

表演地點：大埔林村河上空（近寶湖道小型足球場外）

「奶龍」有如出現在大廈間 下午先有海陸巡遊

大埔地區組織今晚在林村河舉行匯演，聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」舉行無人機表演，500架無人機將在大埔林村河上空拼出有大埔特色的3D圖案，如踢毽子、踢波、手持花朵、划艇、與龍共舞及扒龍舟等。

9月有至少四場無人機表演。大埔地區組織在9月21日晚舉行林村河海陸空巡遊匯演——「空」國慶大埔X奶龍無人機表演。

▼9月19日 嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



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無人機會砌出黃大仙像及盈盈樂樂一家四口圖案

市民將有機會在維港向着「有求必應」黃大仙像許願。嗇色園會在本周六晚上在灣仔海濱上空舉行無人機匯演，將出動多達2,000架，焦點是無人機會砌出黃大仙像圖案。根據周四的預演可見，最先出現為一場龍吐珠圖案，然後有黃大仙祠牌坊、儒釋道三教圖案、黃大仙祠大殿、籤筒及籤枝、Q版道長、月老、財神、黃大仙、慶國慶花燈及相信是代表大熊貓盈盈樂樂和一對寶寶的一家四口壓軸出現。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長日前指，這是首次有宗教團體將聖像以此方式升上天空；嗇色園行政總裁冼碧珊則指，灣仔海濱公園的場地可容納23萬人，希望屆時能吸引市民駐足觀賞。