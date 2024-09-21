黃大仙寶誕無人機直播｜黃大仙與財神現維港　熊貓灣仔海濱伴花燈

無人機表演目不暇給，今晚（21日）將有兩場。其中晚上8時半，由嗇色園在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」活動，將有千隻無人機在維港上空砌出黃大仙像，根據預演相片，尚有「人見人愛」的財神閃現維港上空，信眾屆時可許願及求財。《香港01》直播。



▼9月15日 大埔慶大埔X奶龍無人機表演預演▼



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▼9月19日 嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



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嗇色園「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演

日期：9月21日星期六

時間：晚上8:30

表演地點：灣仔海濱

無人機會砌出黃大仙像及盈盈樂樂一家四口圖案

市民將有機會在維港向着「有求必應」黃大仙像許願。嗇色園會在本周六晚上在灣仔海濱上空舉行無人機匯演，將出動多達2,000架，焦點是無人機會砌出黃大仙像圖案。根據周四的預演可見，最先出現為一場龍吐珠圖案，然後有黃大仙祠牌坊、儒釋道三教圖案、黃大仙祠大殿、籤筒及籤枝、Q版道長、月老、財神、黃大仙、慶國慶花燈及相信是代表大熊貓盈盈樂樂和一對寶寶的一家四口壓軸出現。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長日前指，這是首次有宗教團體將聖像以此方式升上天空；嗇色園行政總裁冼碧珊則指，灣仔海濱公園的場地可容納23萬人，希望屆時能吸引市民駐足觀賞。