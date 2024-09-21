今日新聞8分鐘｜夫婦機上辱內地客惹眾怒｜寶馬先撞的士撞警車

葵涌男工安裝冷氣時墮下 頭傷昏迷送院 延至今晨不治

昨日（20日）下午，一名50歲男工在葵涌和宜合道74號一間護理院外牆安裝冷氣機期間，不慎失足從約2樓的棚架墮下。男工頭部重創昏迷送院搶救，惟延至今日（21日）清晨6時09分不治。

赤柱廣場黑貓躲簷篷 好心保安擔心安危圖拯救 不慎跌穿頭送院

今日（21日）凌晨零時39分，赤柱廣場一名67歲陳姓男保安，嘗試拯救一隻躲在餐廳簷篷罅隙的黑貓，其間疑不慎跌倒，頭部受傷。傷者同事致電報警，由救護員到場替傷者包紮，然後送往東區醫院治理。

有片｜香油黨蠔涌車公廟動土！長條物撩走$1500 廟方：回頭是岸

竟敢在「車公」頭上動土！西貢蠔涌車公古廟上周五（13日）驚現「香油黨」竊賊，兩男一女施然入廟，分頭「睇水」及偷錢，其中一名男子疑用貼有雙面膠紙的長條物，伸入多個香油箱內將錢撩走，廟方5日後開箱始揭發事件報警，損失約1,500元。負責人在網上發文緝賊，並勸喻：「回頭是岸，唔好做埋啲揞住良心嘅嘢！」

慈樂邨單位陷火海 消防救出小姐弟 祖母獨留兒童涉疏忽照顧被捕

慈雲山慈樂邨樂滿樓一個單位發生火警。今日（21日）上午11時45分，單位冒煙起火，瞬間陷入火海，消防到場救出一對小姐弟（7歲及9歲），出動一條喉及一隊煙帽隊。火警於58分鐘後救熄，逾百人疏散，無人受傷。警方拘捕小姐弟的52歲黃姓祖母，她獨留兒童在家，涉嫌疏忽照顧。

董之英參賽上訴失敗 學體會：8月中已助重設密碼 須保持公平性

香港傳統足球名校仁濟醫院董之英紀念中學，因教職員疏忽遲報名，不獲批參加今屆沙田及西貢區甲組足球賽。校長黃攸杰昨日下午與主辦單位學界體育聯會開會，希望獲准出賽。學界體育聯會回覆查詢指，一致決定，不接納仁濟醫院董之英紀念中學逾期報名沙西區足球賽申請。

中環寶馬撞完的士撞警車 司機︰影乜X嘢？ 兩個月前附近曾惹禍

中環發生涉及警車的車禍。今日（21日）凌晨2時許，一輛警方私家車在雲咸街77號對開指揮交通，由於現場只有兩條行車線，警方私家車泊在左邊，所以交通比較擠塞，後方一輛寶馬私家車懷疑嫌前方的士駛得慢，不停響咹，繼而切線，其間撞到的士，寶馬隨後倒車，再撞到警方私家車。

國泰機上因椅背問題狂罵女子「大陸妹」 夫婦惹眾怒：影衰香港人

近日，小紅書帳戶「金玥霖」發帖爆料，指自己乘坐國泰航空航班時，因調整座椅而遭到後排一對說廣東話的夫婦不斷辱罵，理由是「妨礙」到看電視。更甚的是，除了動口，兩夫婦還頻繁地故意撞擊椅子，還出腳踢向事主手臂，並用「大陸妹」稱呼事主等。

凱施餅店油麻地「廢墟樓」直擊 一個原因搞到全幢似穿窿｜燈神

本地老牌連鎖麵包品牌凱施餅店近年陷入財困，更多次被舖位業主入稟追租，亦曾被申請清盤，而旗下多項物業早前也淪為銀主盤被推出放售。燈神睇返近兩年新聞，數一數其實都已經有多達18項物業淪為銀主盤被賣出，涉及成交金額多達大約10億元。

內地女網紅扮廉署職員惹議遭封號 曾掛假委任證大門打卡或涉犯罪

本月初，一名內地網紅在小紅書上發佈幾張在廉政公署門口打卡的相片引發爭議，因其身著正装， 並出示一張偽造的「廉政公署工作人員證件」。內媒《紅星新聞》報道，該名網紅在小紅書上的賬號已遭封禁，但涉事女子是否會被處罰，廉署則並未給出明確回答。