「金鎗六十」光榮退役　馬會今辦歡送儀式　馬迷冒雨入場歡送馬王

一代香港馬王「金鎗六十」9月13日宣布，光榮退役，結束競賽生涯。馬會今日（22日）在沙田馬場賽馬日舉行「金鎗六十」的榮休歡送儀式，並頒發終身成就獎予馬主陳家樑。



三屆香港馬王「金鎗六十」光榮退役，馬會今日舉行榮休歡送儀式。（馬會提供）

「金鎗六十」馬主陳家樑早前宣布，「金鎗六十」光榮退役，結束競賽生涯。馬會今日在沙田馬場舉行榮休歡送儀式，大批馬迷到場，一睹這匹三屆香港馬王的最後風采。馬場內亦設有多個打卡位，包括「金鎗六十」贏得十項一級賽的相片、彩帶、香檳，又在相片廊展出多張此匹名駒勝利英姿的相片。

馬迷冒雨入場 告別「金鎗六十」

歡送儀式在第五場後舉行，本地騎師何澤堯策騎「金鎗六十」繞場一周，馬主陳家樑及練馬師呂健威亦一同現身馬匹亮相圈。「金鎗六十」進場之時，現場一片歡呼，不少馬迷冒雨走上觀眾席最前位置，向「金鎗六十」揮手告別，又舉機拍照。「金鎗六十」亦表現興奮，一度原地轉圈。

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馬主陳家樑：對「金鎗六十」香港打吡反勝印象最深

馬主陳家樑分享自己對愛驅的深刻回憶，指自己最深刻是「金鎗六十」2020年勇奪香港打吡大賽冠軍，形容該場贏得驚險，「金鎗六十」由外檔後追，險勝對手，一生難忘。他又感謝愛驅過去數年為馬迷帶來不少歡樂、榮耀，希望他退休生活順利，可以安享晚年，又笑言希望馬迷若到日本北海道，可以「探一探佢」。

練馬師呂健威表示，「金鎗六十」毋庸置疑是一匹好馬，很榮幸能訓練牠，又指在牠身上學到「永不放棄」的精神。何澤堯則表示，自己多場一級賽冠軍都是「金鎗六十」帶予，十分感謝牠，又感謝馬迷對「金鎗六十」的支持。

馬會主席利子厚其後向陳家樑頒發終身成就獎。行政總裁應家柏又則向陳家樑、呂健威、何澤堯送上寫有「26」數字的白藍金馬布，紀念「金鎗六十」在港取得的26場頭馬。

在港出賽31場贏26場頭馬 為全球贏得最多獎金的賽駒

「金鎗六十」父系出自「金獎章」，以為人熟悉的白藍金綵衣出賽，累計贏得總獎金高達1億6717萬港元，是歷來全球贏得最多獎金的賽駒。牠在港31次出賽，贏得26場頭馬，冠絕其他香港賽駒，又曾獲多項榮譽，包括香港馬王、最受歡迎馬匹、最佳一哩馬、最佳四歲馬及最佳中距離馬。

新冠疫情期間，牠仍屢創佳績，獲譽為「香港之光」。牠亦是本港目前唯一能摘下十項一級賽錦標的良駒，並在2023年浪琴香港國際賽事中取得生涯最後一場頭馬。馬會指，牠退役後，將先前往澳洲，再在日本北海道的北方牧場享受退休生活。