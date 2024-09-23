今日新聞8分鐘｜國泰椅背風波事主三大訴求｜鴨寮街空置率27%

灣仔會展停車場天花石屎墮下 壓傷貨運工人

灣仔會展發生天花石屎塌下事故。周日（22日）晚上11時許，一輛停泊在會展舊翼地下停車場的密斗貨車，其一名工人在車尾工作台運貨期間，約8米高的天花板突然有石屎、連同一盞光管及燈罩一併墮下，剛好壓中工人。

將軍澳電單車自炒 鐵騎士受傷倒地 外賣盒散落一地

今日（23日）上午接近10時，將軍澳廣場對出迴旋處一輛電單車懷疑因天雨路滑自炒，男司機受傷，幸神智清醒，由外賣員同行幫忙報警，救援人員到場為其治理，警方正調查事故成因。現場可見，男司機倒臥在地上，身邊散落外賣餐盒，同行為其撐傘擋雨，救護員將他抬上擔架床。

結業潮｜鴨寮街一路段空置率27% 商戶︰受淘寶衝擊顧客齋睇唔買

本港出現結業潮，消費向下流，但近日有網上討論區帖文稱，深水埗鴨寮街出現倒閉潮。《香港01》於中秋節下午（17日）到場觀察，雖然街上人流仍絡繹不絕，但五金店密集的近南昌街路段，其中一邊共26個舖位中，竟有7個舖位正在招租，空置率高達26.9%，即每四個舖位便有一間「吉舖」。

有苦苦支撐的五金店分析指，由於受到淘寶等網購平台衝擊，部份顧客只看不買，以致不少同業於近月捱不住執笠。亦有電訊店形容每日顧客量「寥寥可數」，估計與經濟不景及北上消費有關。被問到會否考慮結業，店主只報以輕嘆︰「唉，見步行步咋，都好難講。」

內地霸王茶姬攻港 開業首周日下午輪候超過200杯 要等兩小時

內地茶飲品牌霸王茶姬攻港，於K11購物藝術館開店，今日（22日）是開業以來第一個星期日，高峰時期要輪候超過200杯。有本地顧客就表示，要等兩小時才取得所買茶飲，但仍然會等，「咁佢第一次喺香港開吖嘛。」

國泰椅背風波專訪｜事主提三大訴求促再道歉 已向中國民航局投訴

小紅書網民金小姐日前發帖稱自己乘坐國泰航空航班時，因調整座椅問題而遭到後排一對說廣東話的夫婦撞擊椅子，並遭到對方用「大陸妹」等有歧視性的字眼攻擊辱罵，事件引起極大關注。

金小姐周日（22日）晚上接受《香港01》採訪時表示，國泰航空類似歧視事件一而再，再而三的發生，她已經就事件向中國民航局投訴，當局已經受理。

金小姐又提出三項訴求，包括要求國泰道歉、要求國泰解釋事件及要求國泰改善規章制度、加強機組人員培訓。

赤柱峽道山泥傾瀉全封 清路期間再有泥石塌下 救援人員急撤離

昨日連綿夜雨，赤柱發生山泥傾瀉事故，所幸沒有人受傷。周日（22日）深夜11時左右，據報赤柱峽道介乎舂磡角道及大潭道一段，有部份路段山泥傾瀉，面積約10米乘10米，影響來回全線。

小一自行分配學位2025｜家長喇沙交表 谷兒上興趣班憂高才通競爭

小一「自行分配學位」2025，今日(23日)開始遞表申請，有家長一早到九龍塘區「傳統名校」喇沙小學報名。政府近年大推「高才通」入境計劃，吸引大批內地專才來港，有家長特意為子女報讀多項興趣班，應對高才通的競爭。

美國攝影大師北京辦講座 不滿台下學生都在滑手機憤而離席

9月19日，美國攝影大師、世界著名當代攝影藝術家斯蒂芬·肖爾（Stephen Shore）在中央美術學院美術館學術報告廳演講，題目是《轉變我人生的五次經歷以及它們如何促使我成為一名藝術家》，全程都有網絡直播。

在演講途中，斯蒂芬·肖爾突然嚴肅表示，「發現在場的各位，有非常多人全程都在看手機，你們今天特意來聽這個講座，但你們卻都不能夠集中注意力。那麼你怎麼能夠在意，你平時吃的東西，或者太陽照在你皮膚上的那種感覺呢？我們今天就到此結束，挺好的」，接著突然走下講台，事件引發網民熱議。

事後，疑似有現場觀眾上網發文喊冤稱，「很多觀眾低頭看手機其實都在記筆記」，並稱已經請工作人員幫忙轉達，肖爾先生知道後開心多了。