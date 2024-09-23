董之英風波｜校方放棄提上訴　未答重設密碼　稱會配合教育局調查

以足球聞名學界的馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，新學年因逾期提交學界足球比賽報名申請，校方向學界體育聯會提出上訴，不獲接納。校方早前於記者會中聲稱，前體育科主任「遺失密碼後不跟進」致逾期提交申請，惟教育工作者工會其後斥校方指控失實無理，批評校方涉嫌將責任推卸至離職教師身上。



董之英校方今晚（23日）發最新聲明，表示會尊重學體會決定，不會就事件提出上訴。校方又指，已以信件形式回覆教工會，又指歡迎及配合教育局介入調查，期望及早得知調查結果，以釋除公眾對是次事件的疑慮。不過，聲明未有提及學體會提供的新密碼，是由現職教師負責重設一事。



仁濟醫院董之英紀念中學足球學生及家長心聲分享會。（盧勁揚攝）

校方：安排學生參與不同界別高水平足球賽

董之英在聲明表示，有關香港教育工作者工會上周六（21日）所發的新聞稿，校方已於同日整理所需資料並以信件形式回覆教工會，教工會隨即在昨日 (22日)於其Facebook專頁向公眾說明已收到本校提交的補充資料，並承諾會作公平處理。

聲明又指，校方歡迎及配合教育局介入調查，期望及早得知調查結果，以釋除公眾對是次事件的疑慮。

至於學界體育聯會上周六（21日）拒絕接納該校上訴一事，聲明指，校方法團校董會尊重學體會決定，不會就事件提出上訴。

董之英校方強調，一直致力培育香港足球精英運動員，儘管本屆未能如願參與沙田及西貢區足球精英賽事，仍會繼續秉持初心，大力推動學界及青少年足球發展，未來發展規劃包括已開展的香港足球總會十年發展計劃、與港超聯球隊標準流浪梯隊的合作項目，及安排學生參與不同界別的高水平足球賽等。

教育局：如涉校方處理不當或教師專業失德定必嚴肅跟進處理

教育局今表示，正就事件進行調查，並要求學校呈交報告，如發現事件涉及校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進處理。局方稱會繼續與學校保持緊密聯繫，亦提醒學校須密切關顧受影響學生及家長的情緒，並為他們提供適切的支援。