蛟龍號抵港｜首個國際深海科研考察航次完成　香港3名科學家參與

中國科研考察船「深海一號」及7000米級大深度載人潛水器「蛟龍號」首度訪港，今早（24日）停泊尖沙咀海運碼頭。政務司副司長卓永興、科大校長葉玉如、李慧琼等多位立法會議員及3名學生代表到碼頭歡迎船員抵達，並上船參觀「蛟龍號」。



中國科研考察船「深海一號」及7000米級大深度載人潛水器「蛟龍號」首次訪港。（歐嘉樂攝）

「蛟龍號」至今完成了300多次下潛，於8月10日開展為期45日、首個國際深海科研考察航次，除了3名香港科學家、7名內地科研人員，還有來自8個國家的成員，包括加拿大、西班牙、澳大利亞等地，這些國際成員都是公開招募。這個「數字化深海典型生境」大科學計劃由科大參與領導，是聯合國其中一個「海洋科學促進可持續發展十年計劃」。

航次從青島出發，研究西太平洋海山區，搜集了617個生物樣本，以及10多個疑似新物種。國家深海基地管理中心主任許學偉舉例，採集到肉食海棉、珊瑚、棘皮動物等游泳型海參等，另外還見到透明的海參，可看到其內臟。

他續道，整個研究發現了海山區不同地貌上的底層生物分布，了解到西太平洋的深海型生態、物種多樣性及礦產資源。他指團隊成員有不同專業，除了合作研究，各科學家亦在船上「深海大講壇」分享發現。

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中國科研考察船「深海一號」及7000米級大深度載人潛水器「蛟龍號」首次訪港。（區嘉樂攝）

考察隊成員、科大海洋學系博士後研究員張珊表示，是次下潛至深海1136米，突破了新記錄，而且是「蛟龍號」首次有3位女性同時下潛。她指自己在潛水器經過了兩座海山峰頂，她專研海棉與微生物共生，是次考察有助她研究有益生功能的微生物。

另一名來自哥倫比亞的海洋生物學家Jamie表示，發現了一些沒有人見過的物種，是很奇妙（fantastic）的經驗。他指認識海洋生物及其多樣性，是保護海洋的第一步。

卓永興表示，是次為中國深海大洋領域科考船時隔18年後再度訪港。（歐嘉樂攝）

三名學生上「深海一號」參觀 期望將來成為科學家

「深海一號」抵港後，政務司副司長卓永興、科大校長葉玉如等人及3名學生代表歡迎船員，並上船參觀。

黃同學表示，參觀了駕駛艙、餐廳、樣本室，見到海百合、海星、珊瑚等樣本，以及含稀有材料的龐大石頭，令他對科學的興趣更大。有意從事海底生物研究的蘇同學則指，最深刻是手腳很長的項鍊海星樣本，覺得自己距離夢想近了一步。

鄭同學表示，「雖然冇上到去蛟龍號，但印象最深刻。」他指第一次親眼見到「國之重器」，又對科學家不顧危險潛入水中感到欣賞，希望自己將來成為科學家。

卓永興在歡迎儀式表示，是次為中國深海大洋領域科考船時隔18年後再度訪港，「蛟龍號」讓深海探索研究工作不再是天方夜譚，希望啓發更多香港年青人投身於深海研究，及積極參與國際深海大科學計劃，為實踐海洋命運共同體、構建美好的地球家園貢獻力量。

「深海一號」將於明天離港，期間將舉行「數字化深海典型生境」國際研討會，包括科普講座、學術研討及圓桌論壇。