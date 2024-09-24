今日新聞8分鐘｜公主道私家車撞壆打筋斗｜北角開槍死者兄再受訪

海關首引傳播權利 打擊非法串流發放收費足球賽事 IT男與父被捕

有收費電視頻道用戶以非法串流技術，將海外足球賽事免費傳播予其他網民觀看。海關近日收到版權擁有人舉報後深入調查，並於周日（22日）突擊搜查樂富一單位及拘捕一對父子，檢獲一批懷疑用作非法串流的電腦伺服器和電子設備，總值約2萬元。海關發現球賽最高峰時有逾200個網上用戶以非法串流的形式收睇足球賽事。今次是海關自版權修訂條例實施以來，首次引用「傳播權利」打擊利用串流技術在網上發放收費足球賽事的侵權活動。

有片｜灣仔告士打道客貨車翻側 司機嘴流血被困車內

灣仔發生車禍。今日（24日）早上6時46分，一輛客貨車沿告士打道往北角方向行駛，至灣仔運動場對開失控翻側。司機口部受傷流血，被困車內，報案求助。消防員到場鋸開擋風玻璃將司機救出，交救護員治理及送院。

車Cam直擊｜龍翔道的士疑跣軚 撞行家車尾致對方失控翻側

黃色暴雨警告信號生效，天雨路滑，龍翔道今早（24日）發生多宗交通意外。其中，在上午11時11分，兩輛的士沿龍翔道往荃灣方向行駛，至近廣播道花園時懷疑發生碰撞，其中一輛的士翻側，橫亘在快線上，車頭嚴重損毀，消防趕至現場將司機救出，幸仍保持清醒。

車CAM直擊｜公主道私家車疑撞路壆打筋斗 翻側冒煙司機自行脫困

何文田周一（23日）晚上約11時發生車禍。網上流傳的車CAM片段所見，一輛私家車沿公主道往香港海底隧道方向行駛，至愛護動物協會對開時失控，撞向分隔公主道與治民街的路壆，全車打了多個筋斗，最後翻側慢線上。

北角開槍︱對「一哥」回應感滿意 死者胞兄：咩結果我哋都願意聽

上周日（15日）警員在北角錦屏街處理家暴案期間，開槍擊斃一名患思覺失調逾5年的38歲男子。死者家屬昨日（22日）身穿喪服及帶同遺照，前往灣仔警總對開抗議及投訴，引起社會關注。警務處處長蕭澤頤今日（23日）出席活動時回應事件，指會建議死因裁判法庭盡快召開死因研訊。

椅背風波專訪｜事主曝光國泰回覆：已在內部警告涉事空姐及作檢討

小紅書網民金小姐日前乘坐國泰航空航班時，因調整座椅問題而遭到後排一對說廣東話的夫婦撞擊椅子，並遭到對方用「大陸妹」等有歧視性的字眼攻擊辱罵，事件引起極大關注。

蛟龍號抵港｜國際深海科研考察航次首完成 學生觀後冀成為科學家

中國科研考察船「深海一號」及7000米級大深度載人潛水器「蛟龍號」首度訪港，今早（24日）停泊尖沙咀海運碼頭。政務司副司長卓永興、科大校長葉玉如、李慧琼等多位立法會議員及3名學生代表到碼頭歡迎船員抵達，並上船參觀「蛟龍號」。

大熊貓萌樣首曝光 安安望鏡頭可愛伸脷 可可挨石頭Chill住食餅

行政長官李家超今日（24日）在行政會議前宣布，中央送贈香港的一對大熊貓「安安」及「可可」將於周四（26日）早上抵港。兩隻5歲大熊貓的照片及片段今日曝光，從照片可見「安安」望向鏡頭「伸脷」，一臉傻憨憨的樣子，鼻上似有零食碎屑，十分可愛；「可可」則倚靠在一塊大石上享用零食。

捉住倒掛晾衫架翁獲消防處嘉許 救人英雄親述：自己雙腳都已離地

居於觀塘翠屏北邨翠柳樓的陸貽聰，在7月12日經歷不一樣下午，「人生經歷咗最長嘅20分鐘」。他當日在家，聽到窗外傳來「救命」之聲，探頭出窗向上一望，看到高兩層的晾衫架掛着一個老翁，懸空離地7層樓高，真正命懸一線。他邊報警邊衝上去，進入老翁單位，用手捉住他。消防員6分鐘後到來，直至「飛將軍」把老翁救回單位有，前後約20分鐘。

消防處九龍總區昨（23日）向英勇救人的陸貽聰及另一居民（未有出席）頒授嘉許狀，以示肯定。陸說當時來不及害怕，緊緊捉著老翁勾在晾衫架的一隻腳，隨着時間過去，他的體力消耗亦愈來愈大。當時他的雙腳已離地、汗如雨下，「我當時係用個肚腩同埋隻手去夾住個窗台。」最終成功堅持等到消防前來「接手」救援，他事後發覺腹部因長時間壓着變得瘀青。