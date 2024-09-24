啟德郵輪碼頭｜免費接駁巴士取消 印度旅客落船即上船放棄出市區
撰文：洪戩昊
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啟德郵輪碼頭近年因交通配套等問題，備受社會關注。本港今早（24日）久違地再迎來郵輪抵港，有旅客稱下船過程順暢，現場秩序良好。不過，由於郵輪在同日下午5時離港，即旅客僅得數小時外出，有印度旅客得悉免費接駁巴士服務取消後，決定待在碼頭消磨時間。
相隔兩周再有郵輪抵港 秩序大致良好
相隔13日，本港終再迎來郵輪抵港。啟德郵輪碼頭早上人流雖多，但現場有旅行社職員接待旅客，因此並未造成擠塞等亂象。碼頭亦張貼清晰的交通指示，並安排職員在場協助，同時的士、巴士及小巴數量充足，秩序大致良好。
印度旅客下船僅餘4小時 留碼頭消磨時間
有印度旅客完成過關手續後，抵達大堂時已是中午12時許，惟郵輪將在下午5時離港，因此他們時間有限，僅約4小時活動。雖然他們曾打算出外就餐，品嘗香港美食，但得悉免費接駁巴士服務取消後，決定留在碼頭消磨時間。
南韓旅客下船留港玩兩日 計劃到尖沙咀
亦有韓國旅客表示，雖然下船需接受繁瑣的檢查，但過程順暢，毋須長時間等待。由於她們回程不選擇坐郵輪，因此將在香港逗留兩日，例如到尖沙咀等地玩樂，才坐飛機返回南韓。
翻查啟德郵輪碼頭船期資料，今個月只有3日有郵輪抵港，上個月更低至2日。而下次郵輪抵港日為9月28日。
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