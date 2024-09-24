HKPPA首辦《錄像．前線》錄像攝影比賽　香港01劏房報道獲評優異

香港攝影記者協會（HKPPA）舉辦的首屆《錄像．前線》錄像攝影比賽日前公布賽果，《香港01》的報道《劏房睇樓團 直擊「複式」上下劏、站不直的家 劣中之劣怎樣住？》獲評優異。



香港攝影記者協會（HKPPA）舉辦的首屆《錄像．前線》錄像攝影比賽，《香港01》的報道《劏房睇樓團 直擊「複式」上下劏、站不直的家 劣中之劣怎樣住？》獲評優異。（資料圖片/盧翊銘攝）

香港攝影記者協會自1993年起，每年舉辦《前線焦點》新聞攝影比賽予同業參與，今年首度舉辦《錄像．前線》錄像攝影比賽，表揚優秀的紀實短片製作。

該會日前公布賽果，《香港01》的報道《劏房睇樓團 直擊「複式」上下劏、站不直的家 劣中之劣怎樣住？》在賽中獲評優異。

香港攝影記者協會稍後將舉行放映活動，詳情可留意該會未來在社交平台的公布。

記者：江麗盈

攝影：梁鵬威、盧翊銘、周智堅

剪接：蕭堃桁

政府成立工作小組稱解決劏房問題，說會訂出最低居住「標準」，研方法禁止不達標劏房。不過，在有「標準」以前，居於「劣中之劣」劏房住戶生活如何過？社會有多款「劣中之劣」劏房？政府能否有方法優先解決這些「劣中之劣」劏房？

《香港01》超劣劏房系列報道，跟隨社工直擊多間劣質劏房，見過複式天台屋閣仔，上層住人、下層共用廚廁，也見到有上下劏一開四的角落盒仔房，還有設開放式廁所、不足40呎的劏房。

走入這些劣質劏房，由住在那裡的人訴說居住環境縱差，奈何經濟能力有限，「貪佢租平都要住」，從「有瓦遮頭總比沒有好」的悲哀，帶出取締以外，當局仍需從多方面入手，讓人不用再居於劣質劏房。

+ 4

《錄像．前線2024》錄像攝影比賽賽果

大獎 Grand Prize

《不（只）是清潔工》S（自由攝影師）



優異 Merit

《劏房睇樓團》 周智堅、江麗盈、蕭堃桁（香港01）

《聽障青年被控襲警罪成 重審洗脫罪名 近 4 年爭取公平審訊之路》 陳梓熙、馮家淇、林心怡、李俊晟（法庭線 The Witness）

《火然泉達》－ 記台灣學生之政治參與 黎祉妤（（自由攝影師）



選映 Selected Screenings

《記協．逆風堅持》鄭思思、鄭睿清（集誌社）

《給當下的情書》S（自由攝影師）



學生組選映 Student Category Selected Screening

《死線之後》喻靜怡、何亦陽、裘美龍（香港大學）

