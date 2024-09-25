大熊貓安安、可可明赴港｜中國大熊貓保護研究中心歡送儀式｜直播

中央贈港的一對大熊貓 「安安」 和 「可可」 明日（26日）抵港，隨即入住海洋公園的 「香港賽馬會四川奇珍館」 ，期望於12月中在與公眾見面。「安安」 和 「可可」赴港在即，中國大熊貓保護研究中心今午（25日）在都江堰舉辦「歡送大熊貓『安安』『可可』赴港」儀式，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄、漁農自然護理署署長黎堅明及香港海洋公園代表會出席。《香港01》直播。楊潤雄在致辭時指，香港已準備好迎接安安、可可兩位新的家庭成員：「香港會照顧好牠們。」



「安安」望向鏡頭「伸脷」，一臉傻憨憨的樣子。（海洋公園提供）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在致辭時表示，今日來到都江堰一起歡送安安、可可前往香港，心情激動又興奮，感謝國家各部門過去三個月為此事作安排及打點。他指，在國慶75周年之時，中央再向港贈送大熊貓，前後共四隻大熊貓到港，傳承中華文化及意義，連結香港及國內人民，每次探訪熊貓均有幸福感。

國家林草局港澳台辦副主任許強興說，熊貓是中國國寶，國家一直重視相關保育，形容兩對大熊貓代表中央對港的關懷，亦為港人帶來歡樂。他再感謝港人在2008年汶川地震後大力支持大熊貓基地重建，又指基地會一直向港人免費開放。

許強興指，今年7月香港行政長官李家超曾到都江堰考察，現時一對大熊貓已做好準備，明日赴機場到港。他提到，加上盈盈誕下的龍鳳胎，香港將有六隻熊貓，形容「六」為幸運數字，祝願香港有更好發展。

「可可」就挨在一塊大石上享用着零食。（海洋公園提供）

關於安安與可可，海洋公園周二（24日）發布中央送贈、周四將來港的大熊貓安安及可可的照片及影片，在影片中，雄性大熊貓安安在棲息處散步，又坐在木架上放空，悠然自得；雌性大熊貓「可可」在棲息處散步，又踩上一塊石頭並「Lam Lam脷」。

「安安」在棲息處散步（海洋公園提供）

一對熊貓預計12月中可與公眾見面，屆時會有一系列活動，包括公開徵名。「安安」及「可可」抵港後要接受最少30天隔離檢疫，其間漁護署、海洋公園會密切觀察情況。大熊貓之後要花多30日適應新環境。

海洋公園經過兩個多月的時間，完成了為「香港賽馬會四川奇珍館」進行的第一階段升級工程，為迎接兩隻新大熊貓作好準備，包括加入了由實木和玻璃纖維增強混凝土製成的全新攀爬架。