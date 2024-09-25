北上買餸｜首8個月逾1300宗非法進口食物案超去年總數　62%涉生肉

北上潮下，港人除了北上吃喝玩樂，也有人不少人北上買餸，而十一國慶將至，料北上南下人潮多。香港海關及食物安全中心今日（25日）表示，在打擊入境入士非法攜帶受規管食物到港的聯合行動中，今年截至8月已經有1324宗，比去年全年數字更高，海關相信是出入境的人數增加有關。

海關表示，去年檢獲的案件，有46%是未經煮熟的肉類、43%是家禽、11%是蛋類。今年檢獲的案件，佔62%是未經煮熟的肉類、10%是家禽、28%是蛋類。



海關說，有一半涉案是退休人士或家庭主婦，七成七是香港居民，大部份人不清楚法例要求，過關時在旅檢渠道被截獲，一般以隨身行李、手拉車等，只是用膠袋承載生肉等受規管食物入境，不符衛生條件。（盧翊銘攝）

今年暫作出超過1400宗檢控 按年增一倍

食物安全中心早前表示，在9月9日至15日的行動中，共發現68宗入境人士懷疑非法攜帶受規管食物到港的個案，均未能提供相關食物的衞生證明書。

當中三宗個案由檢疫偵緝犬偵察，經執法人員調查後，發現兩名入境人士的隨身行李載有生肉，其中一人的生肉以真空包裝，而餘下的一名入境人士的隨身行李則載有生蛋。署方表示，如有足夠證據，中心會向涉案人士提出檢控，調查仍然繼續。

海關說，有一半涉案是退休人士或家庭主婦，七成七是香港居民，大部份人不清楚法例要求，過關時在旅檢渠道被截獲，一般以隨身行李、手拉車等，只是用膠袋承載生肉等受規管食物入境，不符衛生條件。（盧翊銘攝）

食環署表示，中心會繼續與其他執法部門包括香港海關保持緊密聯繫和交換情報，在各個邊境管制站加強執法行動。截至昨日，中心今年就入境人士非法攜帶受規管食物到港共提出超過1,400宗檢控，較去年同期上升近一倍。

海關及食環署食物安全中心採取聯合行動，打擊入境入士非法攜帶受規管食物到港，海關表示，去年全年檢獲的非法進口食物案件有1019宗，而今年截至8月已經有1324宗，海關相信是出入境的人數增加有關。（盧翊銘攝）

違例最高可被罰款5萬元及監禁六6個月

食環署表示，根據《進出口條例》（第60章），每批次的進口肉類及家禽須向食環署申請進口許可證；根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），每批次的進口野味、肉類、家禽及蛋類，必須附有由來源地有關當局簽發的衞生證明書及／或食環署的進口准許，違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

海關及食環署食物安全中心採取聯合行動，打擊入境入士非法攜帶受規管食物到港，海關表示，去年全年檢獲的非法進口食物案件有1019宗，而今年截至8月已經有1324宗，海關相信是出入境的人數增加有關。（盧翊銘攝）

中心提醒市民切勿以身試法，在沒有認可的衞生證明書、食環署簽發的書面准許或進口許可證的情況下進口受規管食物。此外，中心亦會繼續加強在各口岸管制站的宣傳教育，並透過不同渠道（例如網頁、海報、宣傳單張、社交媒體等）提醒市民，跨境購買食物回港必須遵守相關香港法例。