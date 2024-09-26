立場新聞｜鍾沛權及林紹桐今判刑　法官郭偉健遲兩小時開庭

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指透過媒體，串謀發布或複製煽動刊物。三名被告於上月尾被裁定罪成，法官郭偉健指案發時社會嚴重撕裂，政府容易成為謠言的攻擊目標，裁定《立場》發佈的11篇文章具煽動意圖。案件今（26日）在區域法院判刑。



法官郭偉健原定於下午2時半判刑，但他於下午4時40分才步入法庭，比原定時間遲了逾2小時。辯方有作進一步陳詞，郭官暫再休庭。《香港01》會跟進報道。



3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），3被告同被裁定一項串謀發布或複製煽動刊物罪成。

立場新聞前總編輯鍾沛權。(盧翊銘攝)

立場新聞前署理總編輯林紹桐。(盧翊銘攝)

法庭原定於今午2時半作判刑，惟法官郭偉健遲遲未出庭，至下午4時40分才步入法庭，開庭後，辯方亦有進一步陳詞，並透露被告林紹同的身體狀況不佳，現在腎功能只餘下約三成，再惡化或需洗腎。律師又指，鍾及林被捕後已分別被還柙349及313日，或已超越整個刑期。

官指案發時社會狀況一切以立場行先

郭官在裁決時指，案發時示威者的激進行為不受制約，但抗爭者派別在區議會選舉依然大勝，可見當時情況已變得「一切立場行先，目的至上，手段可以不理」，可形容為「民粹年代當時已降臨香港」。當時社會出現極為嚴重的撕裂，8.31太子站打死人、新屋嶺性侵事件等流言盛傳。即使在《國安法》生效後，不穩因素仍未完全消除，政府容易成為謠言攻擊目標。

媒體成抹黑中央及政府工具

郭官另提及《立場》的創刊辭：「香港，是香港人的主場；守護主場，是我們絕不退讓的立場」，可見其「排除中國由港人自主香港的本土主義」的主張。再加上《立場》創立背景及社論等，郭官裁定其媒體路線為支持及促進香港自主，在反修例期間成為抺黑中央及特區政府的工具。

11篇被裁定煽動的文章。(詳看下圖)

+ 6

裁定11篇文章具煽動意圖

郭官最後裁定，在涉案文章中的11篇具煽動意圖。結合涉案時代背景及《立場》媒體路線，鍾和林案發時先後承擔總編輯的職務，鍾發佈了其中10篇煽動文章，林則發佈了其中11篇，郭官認為兩人必然知悉並認同文章的煽動意圖，至少罔顧煽動後果，裁定兩人及其僱主首被告罪成。

兩被告求情指報道是記者不可逃避的責任

辯方求情時呈上兩名被告的求情信，鍾稱如實記錄和報道港人的故事和思想，是新聞工作者不可逃避的責任；林則指新聞工作者不但要為報道負責，若明知公眾有知情權，但刻意迴避不報道亦是失責。辯方另透露，林患嚴重且罕見疾病，相信一旦入獄難以繼續接受治療。

案件編號：DCCC265/2022