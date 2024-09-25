山頂甘道23號活化｜發展局邀非牟利機構提交建議　明年1月2日截止

位於山頂區、建於1887年的一級歷史建築甘道23號大宅保育展拉鋸多年，至去年被列入第七期活化歷史建築夥伴計劃。發展局今日（25日）邀請非牟利機構就山頂甘道23號提交活化建議，截止日期為明年1月2日。發展局將於下月15日為非牟利機構舉辦甘道23號導賞團，並於下月17日舉行工作坊，以便有關機構了解申請手續和評審準則。



位於甘道23號的歐式建築Carrick有逾100年歷史，獲評為一級文物。（資料圖片／區議會文件）

甘道23號大宅在2011年被古物諮詢委員會評為一級歷史建築，即屬「具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物」，後來根據已獲批准的換地協議，業主會把甘道23號大宅及整個地段交予政府作保育和活化之用，同時政府會把鄰近一幅面積相同的地段批予該業主，以供發展私人住宅。

城規會早前建議將山頂甘道23號的大宅「Carrick」對面的綠化地，改劃為住宅用地。（江智騫攝）

至去年12月，發展局公布獲納入第7期活化歷史建築伙伴計劃的3幢歷史建築，當中除了山頂甘道23號，另外兩幢歷史建築為西營盤前華人精神病院和屯門前哥頓軍營Watervale House。

屬一級歷史建築的山頂甘道23號建於一八八七年，原設計作為豪華私人住宅。該建築物是山頂其中一座現存歷史最悠久的歐式洋房。發展局今日邀請非牟利機構就山頂甘道23號提交活化建議，截止日期為明年1月2日。

屯門前哥頓軍營Watervale House收10份申請 明年上半年完成評審

至於第七期活化計劃下另外兩幢歷史建築為屯門前哥頓軍營Watervale House和西營盤舊華人精神病院，前者申請已於4月10日截止，共收到10份申請，預計明年上半年完成評審並公布結果，而舊華人精神病院的申請安排將適時公布。