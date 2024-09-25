道士涉非禮謀殺智障女　警見死者房有血濺跡　叫屋內4人坐神壇前

道士兼中醫涉非禮和謀殺21歲輕度智障女子，另死者母親涉協助教唆他人非禮案，今（25日）在高院續審。首先到場的高級警員供稱，他到步後發現事主已死，她的左上臂及雙腿有紅痕，房間並有黑色刮痕及血濺痕跡。他指當時屋內有兩男兩女，其中兩人是事主父母，餘下兩名男女，男的自稱茅山師傅，女的則是其徒弟，警員稱覺事主傷勢有可疑，叫4人坐在屋內的神壇前，並即通知上級封鎖現場。



男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇(下稱：吳)。

男被告張子才(黑布蒙頭)。(資料圖片)

女被告吳馬如賡。(朱棨新攝)

警員到場時吳已死

高級警員李大志供稱，當日早上7時接報前往涉案單位。死者吳恩宇的父親稱早上想叫醒吳不果，發現她身體冰凍及沒有呼吸。李在1樓房間發現吳已沒有呼吸，救護員到場後證實吳已死。

男被告自稱是女被告的茅山師傅

李指當時單位內除了吳父後，另有兩女一男，包括女被告吳馬如赓，及男被告張子材，及一名自稱是男被告徒弟的張姓女子。李向兩名被告作調查後，男被告稱他是女被告的茅山術師傅；女被告則指吳患聽寫障礙，但近3個月未有求醫。

房間牆壁有血濺痕跡

控方之後展示案發現場照片，李確認吳所在的房間在神壇左方，她當時頭以下的部位遭毯子覆蓋，他初時未見吳身上有傷口，後來發現吳的左上臂及雙腿均有紅痕，另房間內的牆壁有黑色刮痕和血濺痕跡。

警員李大志稱他到西貢龍尾村案發單位時，發現事主吳恩宇已沒有呼吸。(資料圖片)

安排屋內4人坐在神壇對出

李認為吳的傷痕有可疑，遂通知小隊指揮官封鎖現場，並安排在場4人在神壇對出坐下。待調查隊伍及法醫到場後，李於下午接近2時返回警署，同日6時半返回單位帶涉案人士返警署。

案件編號：HCCC159/2021