大熊貓安安可可抵港．直播｜港府香港機場舉行大熊貓抵港歡迎儀式

中央贈港一對大熊貓安安和可可，今日（26日）由四川成都啟程來港，專機中午抵達香港國際機場，政務司司長陳國基及文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席在香港國際機場舉行的大熊貓抵港歡迎儀式。安安和可可之後會從機場前往新居海洋公園，入住海洋公園賽馬會四川奇珍館。大熊貓抵港歡迎儀式及牠們抵達海洋公園過程，《香港01》直播。



【11:35】 政務司司長陳國基致辭時表示，在國慶節期間充滿喜悅的時刻，一對剛剛成年、充滿活力的熊貓，加入香港大家庭，實在是「喜上加喜」。他並感謝內地當局過去數個月付出大量時間及心血，安排熊貓抵港，充分表現中央對香港的支持。

陳國基，兩隻大熊貓將接受為期30日的隔離檢疫，其後再花一個月適應新居所，屆時會視乎適應情況及聽取專家意見，盡快安排牠們與公眾見面。而政府亦會與社會各界舉辦繪畫等比賽，帶動社會歡迎大熊貓的氣氛。

政務司司長陳國基致辭時表示，在國慶節期間充滿喜悅的時刻，一對剛剛成年、充滿活力的熊貓，加入香港大家庭，實在是「喜上加喜」。(黃浩謙攝)

【11:28】漁護署及海洋公園人員上機為熊貓檢查。

漁護署及海洋公園人員上機為熊貓檢查。(黃浩謙攝)

【11:20】接送熊貓的專機停抵香港國際機場。

接送熊貓的專機停抵香港國際機場。(黃浩謙攝)

▼安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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▼都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼



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安安入籠後活潑好動 可可文靜 工作人員心情如「嫁女」

凌晨2時許，第一架卡車現身，安安在一個運輸籠內，表現活潑好動，不時在籠內轉身，找竹葉食。第二架卡車稍後駛到，可可在籠內較為文靜，不時四處張望。

熊貓中心工作人員劉小姐與同事歡送一對大熊貓，她指雖然未有機會親近接觸，但有一種「女兒遠嫁」的感覺，感到很不捨，希望牠們順順利利，將來也想去海洋公園探望。

▼熊貓中心工作人員劉小姐▼



大熊貓保護研究中心昨辦歡送會

中國大熊貓保護研究中心昨日（25日）在四川都江堰舉辦歡送儀式，歡送即將來港的安安、可可。儀式上，研究中心播放了安安、可可成長點滴，包括牠們初出生喝奶，到後來進食、爬行，現在體型健壯，活潑好動的片段，還可見安安咬木馬玩具嬉戲。

中國大熊貓保護研究中心9月25日在四川都江堰舉辦歡送儀式，儀式播放了安安、可可成長點滴。（中國大熊貓保護研究中心提供）

▼安安及可可成長點滴▼



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抵港後少要隔離30天才能會見公眾

為迎接安安和可可，港府和海洋公園已做好多方面準備，包括對牠們的新居所進行優化改建。抵港後，這對大熊貓至少要接受30天隔離，還要花30日適應新環境，盼能在12月中與公眾見面。

據香港海洋公園相關負責人此前介紹，為讓大熊貓預先習慣到港後會進食的竹子品種，園方先把廣東竹子運送到四川，讓大熊貓們預先習慣，而大熊貓來港後也會餵食四川竹子作為過渡。考慮到大熊貓在某些季節或食慾欠佳，也會視情況再從四川原產地直送新鮮竹葉來港。

▼更多安安、可可成長照片▼



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中央贈港第3對國寶

1999年，中央政府向香港贈送一對大熊貓安安和佳佳。香港回歸祖國10周年之際，中央政府再贈送香港第二對大熊貓樂樂和盈盈。佳佳於2016年離世，終年38歲，為全球最長壽圈養大熊貓；安安於2022年離世，終年35歲。

今年3月，盈盈和樂樂於香港海洋公園成功完成自然交配，盈盈誕下一對龍鳳胎。在安安及可可抵港後，香港大家庭將擁有6隻大熊貓。